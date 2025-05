Comune di Città della Pieve ” Incontri nelle frazioni con i cittadini”

(Cittadino e Provincia) L’Amministrazione Comunale di Città della Pieve dà avvio a un nuovo ciclo di incontri pubblici nelle frazioni, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo diretto con i cittadini, ascoltarne esigenze e proposte, aggiornare sullo stato dei progetti in corso e condividere le prospettive future del territorio.

“Le frazioni – si legge in una nota – rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità: luoghi vivi, identitari e strategici per la qualità della vita collettiva. Con questi incontri vogliamo confermare la loro centralità nel progetto amministrativo, in un’ottica di prossimità, ascolto e presenza attiva”.

Ecco il calendario degli appuntamenti: sabato 24 maggio 2025 – ore 18:30, circolo ARCI San Litardo; sabato 31 maggio 2025 – ore 18:30 Circolo C.S.A.I.N. Ponticelli, sabato 14 giugno 2025 – ore 17:00 Oratorio Moiano; sabato 28 giugno 2025 – ore 18:00 Circolo ARCI Maranzano.

Gli incontri saranno l’occasione per confrontarsi direttamente con il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri presenti.