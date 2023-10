Comitato” Stazione Medioetruria? Si grazie, a Chiusi”

Dalla pagina fb del Comitato per la valorizzazione della stazione Chiusi Chianciano

“Difficile convincere chi non vuol convincersi che questa è l’unica possibilità

A brevissimo ci sarà un nuovo incontro dell’ormai famoso Tavolo Tecnico (probabilmente il 26 ottobre si terrà quello previsto per il 19 scorso e rinviato) al quale siederanno i responsabili di Ferrovie (RFI – Italferr), MIT, Regione Toscana e Regione Umbria, allo scopo di individuare il posizionamento della fermata per l’Alta Velocità nella tratta intermedia tra Roma e Firenze.

Probabile che, anche stavolta, ci sia una nuova fumata nera perché le posizioni sono diverse, apparentemente inconciliabili e l’impatto che la eventuale decisione potrebbe avere sono di peso elevatissimo per il futuro dei territori e delle persone coinvolte. L’economia e l’aspetto delle zone interessate potrebbe subire cambiamenti notevoli e se la scelta dovesse, malauguratamente, andare nella direzione di una nuova struttura nelle nostre campagne tra Chiusi e Arezzo, sarebbero in gran parte in senso negativo.

Come Associazione per la valorizzazione delle attuali stazioni storiche di Chiusi CT ed Arezzo siamo assolutamente contrari alla sconsiderata ipotesi di realizzare una nuova stazione in linea, ovunque, ipoteticamente, dovesse essere collocata, per tantissimi motivi più volte ripetuti e motivati, anche perché, da subito, le stazioni esistenti sono operative per ricevere i treni dell’Alta Velocità.

Sono stati investiti circa sette milioni per adeguarle, sia la stazione di Chiusi, che quella aretina, la quale, per di più, successivamente è stata rimodernata in tutta la zona esterna, come da foto. Si legga sull’immagine cosa ne pensava, allora, il sindaco della città del Saracino, avrà cambiato idea anche lui?

Qualora si volesse (in realtà si dovrebbe a prescindere) investire nel miglioramento delle connessioni nelle nostre zone, di cose da fare, in cantiere, in programma e da programmare, ce ne sarebbero/sono a iosa, e non ci sarebbe bisogno che certi politici, non “connessi” con il territorio, tentassero di inventare nuovi “castelli in aria” arrampicandosi sugli specchi per giustificarli.

Non voglio assolutamente farlo, ma fossimo in altri territori, verrebbe da pensare che ci potesse essere interesse a fare piaceri o rendere servizi, alla “speculazione” che spinge in questo senso…

Voglio ricordare che in questa zona, del sud della Val di Chiana, sono decenni che non vengono effettuati investimenti sostanziali nelle infrastrutture, che il miglioramento dei collegamenti con i territori umbri con i quali interagiamo costantemente è fondamentale, che RFI possiede varie strutture, intorno e nelle stazioni, che potrebbero essere riqualificate in collaborazione con le amministrazioni pubbliche per realizzare quella che è la loro moderna concezione di stazione (“… di nodi trasportistici e poli di attrazione efficacemente integrati sia con le reti di mobilità urbana che con il contesto circostante. La sfida è quella di generare un effetto a catena che, partendo dalle stazioni, incoraggi gli investimenti, fornisca nuovi servizi ai viaggiatori e più in generale ai cittadini, migliori la qualità della mobilità e della vita nel quartiere e nelle aree circostanti…”), che nel nostro comune esiste un progetto di centro intermodale che sarebbe attualissimo, iniziato, ma mai decollato, ecc, ecc, ecc…

Possiamo sbagliare, ma molto probabilmente sarebbe più utile che la politica spingesse in queste direzioni”

Note –

Sedi in discussione per la fermata AV:

Chiusi CT e Arezzo (Stazioni esistenti)

Salcheto-Tre Berte nel comune di Montepulciano (Nuova costruzione)

Creti-Farneta nel comune di Cortona (Nuova costruzione)

Rigutino nel comune di Arezzo (Nuova costruzione)

-Contattateci, ogni contributo di idee e partecipazione è ben gradito-

Per approfondimenti, al seguente link il PDF in cui si esaminano dati del Tavolo Tecnico

https://m.facebook.com/…/894…/permalink/918627049854608/

#Toscana #umbria #RFI #chiusi #Chianciano #unionecomunivaldichiana #unionecomunitrasimeno #arezzo #sarteano #cetona #sancascianodeibagni #montepulciano #radicofani #torritadisiena #sinalunga #siena #perugia #umbria #fabro #cittadellapieve #Paciano #panicale #piegaro #tavernelle #monteleone #montegabbione #altavelocità #ficulle #pienza #parrano #trequanda #vaiano #Villastrada

Marco Furfaro on. ne potremmo parlare?