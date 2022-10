Comitato Sanità Trasimeno “Non un Ospedale di Comunità… ma un Ospedale per la Comunità del Trasimeno”.

Si è riunito ieri stasera presso la sala Consiliare del Comune di Castiglione del Lago, il Comitato Sanità Trasimeno, con lo slogan “Non un Ospedale di Comunità… ma un Ospedale per la Comunità del Trasimeno”.

La partecipazione è stata molta, con tanti cittadini che si sono avvicinati al Comitato stesso, dopo la premessa, di far sentire la nostra voce e far valere il Diritto alla Salute, è stato deciso di organizzare una serie di iniziative, dopo l’iniziativa pubblica del 15 ottobre, dove hanno partecipato oltre 500 cittadini del Territorio in difesa della Sanità al Trasimeno.

In primis è sollecitare Urgentemente, entro una settimana, un Consiglio Comunale aperto, alla popolazione ed alle Associazione, già richiesto il 18 ottobre, invitando la Presidente Tesei, l’Assessore Coletto ed il Direttore Sanitario, oltretutto già richiesto attraverso ben 2 mozioni, presentate dal Consigliere Paolo Brancaleoni, una il 16 luglio 2019, votata a maggioranza, ed una, in consiglio comunale, il 30 dicembre 2021, approvata addirittura ad unanimità, in cui si era stabilito di aprire un tavolo permanente, con tutte le forze politiche sia di maggioranza che di minoranza, sul monitoraggio della Sanità al Trasimeno ed in particolare la delicata situazione dell’Ospedale unico del Trasimeno, ad oggi, in un anno e mezzo non è stato fatto nulla, e la Delibera della Giunta Regionale, ne è la testimonianza.

Lo chiediamo anche a fronte dell’incontro che si è tenuto lunedì in Regione tra la Presidente Tesei, l’Assessore Coletto ed il Presidente dell’Unione dei Comuni, sulla Sanità al Trasimeno, di cui avevamo chiesto anche attraverso pec di partecipare a quell’incontro, per capire e far capire le nostre ragioni ed i nostri Diritti.

Ribadiamo un Pronto Soccorso H24, con almeno 6 posti di osservazione, visto i 12.000 accessi annui registrati nel 2021 al nostro Ospedale, inderogabile per una popolazione che nel periodo estivo quadruplica a causa delle 2 case e del turismo, con presidio sul Trasimeno, una Chirurgia 5 gg. con interventi programmati in Day Hospital e Week Hospital, una dialisi, una Risonanza funzionante, una neurologia, che collabori strettamente anche con il C.O.R.I. di Passignano, un reparto per l’Oncologia, una Medicina per lungo degenti, degli ambulatori, tra cui quello chirurgico, ginecologia, radiologia con refertazione H24, di cui 12 anche da remoto, laboratorio di analisi.

Torniamo a ribadire, la Richiesta di l’Unità di tutte le Associazioni, delle tutte le forze politiche e di tutta la Cittadinanza non solo di Castiglione, ma di tutto il Trasimeno.

Stiamo organizzando una serie di iniziative, anche con un’altra manifestazione in Piazza davanti all’Ospedale, che potrebbe essere una fiaccolata per tenere i riflettori accesi sui nostri Diritti.

Questo territorio ha perso molto e si è impoverito nei confronti di altre zone dell’Umbria, ultimo baluardo la Sanità.

Comitato Sanita Trasimeno

Per il Comitato il Portavoce in Consiglio Comunale

Paolo Brancaleoni