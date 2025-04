Città della Pieve. Vigili del Fuoco Volontari. Anniversario con grande progetto educativo.

(Cittadino e Provincia) In occasione del 25° anniversario dalla fondazione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Città della Pieve, nasce un progetto di sensibilizzazione sul tema della prevenzione e della sicurezza, rivolto a tutti gli studenti delle scuole pievesi.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei Vigili del Fuoco Volontari di Città della Pieve in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Italo Calvino” e l’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci”, si intitola: “La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro si imparano a scuola”.

Un progetto che mira a diffondere la cultura della sicurezza tra i più giovani, promuovendo una maggiore consapevolezza dei rischi e dei comportamenti corretti, non solo come norme da rispettare, ma come valori etici e culturali da portare nella vita quotidiana, nella scuola, nella casa e nel lavoro.

Tre sezioni, un unico messaggio: la sicurezza è responsabilità di tutti. Il progetto è articolato in tre sezioni, ciascuna pensata per un diverso grado scolastico: Scuola primaria: “La sicurezza in casa”; Scuola secondaria di primo grado: “La sicurezza in casa e nei luoghi di vita”; Scuola secondaria di secondo grado: “La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Gli studenti, con il supporto dei docenti, sono coinvolti in un percorso formativo che si sviluppa in due fasi: la prima, di carattere didattico, con incontri e testimonianze; la seconda, operativa, prevede la partecipazione a un concorso a premi con la realizzazione di elaborati grafici, video, articoli o progetti, in base all’età e al livello scolastico.

Il progetto è stato presentato a seguito di specifici incontri con i dirigenti scolastici dell’Istituto Calvino e dell’Istituto Vannucci, il prof. Enrico Millotti e la prof.ssa Caterina Marcucci, alla presenza del Sindaco Fausto Risini e dell’ing. Maurizio Fattorini, vicepresidente dell’Associazione dei Vigili del Fuoco Volontari ed ex funzionario del Corpo, che ha tenuto gli incontri formativi il 1° e 2 aprile presso la Sala Sant’Agostino. Durante questi momenti, rivolti a studenti e insegnanti, si è parlato dei principali rischi legati alla vita quotidiana e lavorativa, con l’obiettivo di imparare a riconoscerli, prevenirli e gestirli.

Gli studenti avranno tempo fino a metà maggio per consegnare i propri elaborati, che saranno valutati da una commissione composta da rappresentanti delle scuole, del Comune e dell’Associazione dei Vigili Volontari. I vincitori saranno premiati in occasione di una cerimonia pubblica il 6 giugno.

Gli elaborati avranno una complessità commisurata alla loro età ed alle loro conoscenze con cartelloni realizzati nelle classi dei più giovani, coordinati dalla dirigente Prof.ssa Caterina Marcucci e dalla Prof.ssa Luisa Binaretti, fino alla predisposizione di progetti più complessi con video e altri documenti curati dal gruppo che redige il giornalino dell’Istituto Superiore Italo Calvino, coordinati dalla Prof.ssa Alessandra Capponi con la supervisione del dirigente Prof. Enrico Millotti.

I premiati saranno inoltre ospiti d’onore della manifestazione ufficiale del 15 giugno, nel centro storico di Città della Pieve, organizzata in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia per celebrare i 25 anni del Distaccamento pievese, operativo dal 2000.

“Questo progetto – spiegano i promotori – rappresenta un modello di buona pratica educativa e civica, in cui la scuola si fa promotrice di valori fondamentali per la crescita individuale e collettiva. Attraverso il coinvolgimento degli studenti, si vuole stimolare anche il contesto familiare, per favorire una maggiore attenzione alla sicurezza nella vita di tutti i giorni”.