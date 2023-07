Città della Pieve. Sistema Museo “Perugino 500 anche di notte”

Al via le visite guidate e le aperture straordinarie in versione notturna della mostra …Al battesimo fu chiamato Pietro. Il Perugino a Città delle Pieve

Ammirare i capolavori del Perugino costituisce già un momento indimenticabile, poterlo fare in esclusiva e al chiaro di luna diventa un’esperienza davvero speciale. A partire dal 21 luglio sarà possibile partecipare a una visita guidata a porte chiuse e in notturna della mostra …Al battesimo fu chiamato Pietro. Il Perugino a Città della Pieve. Tutti i venerdì, sabato e domenica di luglio e di settembre e tutte le sere del mese di agosto, alle 21.00, la rassegna di appuntamenti Perugino 500 by night, realizzata grazie al co-finanziamento della Regione Umbria e dal Ministero del Turismo, permetterà ai partecipanti di scoprire le opere esposte in maniera del tutto unica: il tour guidato sarà infatti dedicato a un numero ristretto di partecipanti, con le porte delle tre sedi espositive chiuse al resto del pubblico. La visita guidata, compresa nel costo del biglietto d’ingresso, consentirà così di assistere a un singolare viaggio lungo la carriera del Perugino e degli altri maestri presenti in mostra.

Per chi invece preferisse visitare la mostra nel consueto orario di apertura delle sedi espositive, tutti i giorni con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00, sono attive anche le visite guidate dal lunedì alla domenica, alle 11.00 e alle 17.00. Per i tour in notturna e per quelli in programma ogni giorno la prenotazione è altamente consigliata e si può effettuare inviando una mail a info@peruginocittadellapieve.it.

La prestigiosa mostra che Città della Pieve ha voluto dedicare a Pietro Vannucci nell’anno delle celebrazioni del cinquecentenario della sua morte è stata curata da Vittoria Garibaldi, Francesco Federico Mancini e Nicoletta Baldini, con l’intervento di Antonio Natali. La visita, in autonomia o con guida, consente l’accesso, con un solo biglietto, alle tre sedi espositive di Palazzo Della Corgna, del Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi e dell’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi dove si possono ammirare ventisette capolavori provenienti dai più importanti musei italiani e stranieri. Non solo opere del Perugino ma anche di altri maestri rinascimentali come Ghirlandaio, Cosimo Rosselli e Pintoricchio. Il dialogo tra le opere esposte e i capolavori che Pietro Vannucci ha lasciato nella sua città natale rende la mostra di Città della Pieve un unicum nel panorama internazionale.

Organizzata dal Comune di Città della Pieve grazie anche al contributo del “Comitato Promotore delle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte del pittore Pietro Vannucci detto “il Perugino”, che ha premiato la qualità progetto espositivo, la mostra sarà aperta fino al 30 settembre ed è stata patrocinata dal Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Regione Umbria, ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Federturismo Confindustria, Camera di Commercio dell’Umbria, RAI Umbria.

