Città della Pieve. Sabato 23. Libuni. “I Segreti del Baule” Lettere dal passato, per il futuro.

Sabato 29 novembre alle ore 16, presso Palazzo della Corgna, a Città della Pieve, verranno presentati i risultati di una ricerca su dei documenti originali riguardanti l’assassinio di Giacomo Matteotti e le aggressioni a Giovanni Amendola.

Documenti appartenenti all’inchiesta dell’Alta Corte di Giustizia del Senato, che se ne occupò nel 1925, su denuncia del direttore del Popolo Donati contro il ministro De Bono.

Il loro casuale ritrovamento a Fabro, ha dato origine ad una ricerca condotta da Antonio Dell’Aversana, Giovanni Fanfano e Marilena Rossi Caponeri, all’interno dei “Laboratori di Ricerca” della Libera Università di Città della Pieve nell’anno accademico in corso.

Nel corso dell’iniziativa verrà presentato il libro che ne è stato tratto ed inaugurata una mostra dei documenti che ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale pievese. Verrà anche formulata una proposta per quanto riguarda l’utilizzazione e la collocazione futura dei materiali ritrovati.

I documenti hanno una rilevanza particolare perché aprono una finestra particolare su quel momento storico cruciale che furono gli anni 1924 e 1925, anni in cui il regime fascista non aveva ancora chiuso definitivamente con la democrazia e si manifestavano le ultime residue resistenze nella società e nelle istituzioni.

In questo contesto emergono delle figure non conosciute dal grande pubblico, ma particolarmente importanti come Mauro del Giudice, Tito Sinibaldi e Vittorio Zupelli.

Ci sembra importante in momenti particolari come quelli che stiamo vivendo fare uno tuffo nella storia come maestra di vita e e di valori democratici.