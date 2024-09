Città della Pieve. Risini “Turismo +13,3%. Il doppio del dato medio regionale e comprensoriale”

(Cittadino e Provincia) “Nei primi sette mesi dell’anno (gennaio-luglio 2024) Città della Pieve ha registrato oltre 31mila presenze con una crescita del 17,1% sul 2023, mentre gli arrivi si attestano su 8.259mila persone, con un incremento del 3,4% rispetto allo scorso anno. Lo certifica l’ultima analisi dei flussi turistici elaborati dalla Regione Umbria”.

A renderlo noto è il sindaco pievese che sottolinea come “questo confermi il trend positivo che vede Città della Pieve in continua crescita, che addirittura riesce a doppiare la percentuale media regionale e del comprensorio del Trasimeno. E nei dati non è incluso il mese di agosto, storicamente il più vivace dal punto di vista dei flussi”.

“C’è ancora tanto da fare – osserva il primo cittadino – ma il grande lavoro di accoglienza degli eventi sportivi nazionali ed internazionali su cui la nostra amministrazione ha da sempre lavorato convintamente sta iniziando a dare i suoi frutti, come anche il grande impegno profuso per ottenere l’inserimento di Città della Pieve nei circuiti turistici della nostra regione e della Valdichiana con promozioni e contatti con agenzie di viaggio e operatori turistici, anche stranieri. Senza dimenticare le continue collaborazioni progettuali con gli altri comuni e gli investimenti mirati e continui nella comunicazione e nel marketing territoriale.

Importante dedizione è stata impegnata anche per gettare le basi per offrire ai turisti dei servizi e delle esperienze che li invoglino a trascorrere sempre più giorni tra le nostre bellezze, come i trekking urbani dedicati alla scoperta della Città, le opere del Perugino, le tante attrazioni monumentali e gli scorci più belli; l’attenzione alla sostenibilità e al contatto con la natura con i trekking paesaggistici; la cura rivolta verso i nuovi trend turistici come lo smart working e il coworking, per i quali abbiamo predisposto delle postazioni e delle sale ad hoc; l’attenzione alla qualità e l’estensione delle iniziative che svolgiamo nei periodi che registrano minore affluenza turistica; il coinvolgimento degli operatori economici e delle associazioni locali con incontri mensili utili a condividere e mettere a sistema il grande potenziale del territorio.

Il nostro obiettivo è rendere Città della Pieve una meta turistica sempre più attraente, continuando ad investire e sviluppare il city brand e catturando l’attenzione dei turisti di tutto il mondo, con una visione che pone in dialogo diretto l’identità più autentica di Città della Pieve, che è il punto di forza e l’elemento differenziante, con il futuro e l’innovazione”.