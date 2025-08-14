Città della Pieve. Lettera di una cittadina . “Parcheggio incustodito e trascurato”

(Riceviamo e pubblichiamo)

Vorrei far presente all’Amministrazione Comunale di Città della Pieve che è inconcepibile che, dopo aver realizzato un parcheggio sotto Piazza Unità d’Italia e averlo dotato di un dispositivo di chiusura e apertura automatico con delle sbarre, il tutto collegato ad un parchimetro nell’area sottostante, in prossimità degli stalli, a tutt’oggi e da diversi anni questo servizio non funzioni più. O meglio chiunque, al di fuori dei Pievesi che purtroppo conoscono tutta la penosa modalità, acceda al parcheggio e sistemi l’automobile negli stalli blu, dopo essersi reso conto che il parchimetro non funziona, deve salire una rampa di scale, entrare nel Piazzale, salire un’altra lunga rampa di scale, attraversare la zona della rotonda stradale, entrare in Corso Vannucci, arrivare alla Pasticceria Baciadonne e , mercoledì il giorno di chiusura, arrivare alla tabaccheria, aperta secondo i propri orari, quindi acquistare il ticket, rifare il percorso inverso , esporre il biglietto, e finalmente in regola con la Legge, accingersi alla visita di Città della Pieve. Possibile che in questi anni non ci si sia preoccupati dei tanti turisti, anche anziani che, per parcheggiare la propria automobile debbano fare tutto questo percorso, lungo e faticoso, e non si sia provveduto a installare un parchimetro, anche semplice, magari a prova dei delinquenti devastatori, magari con telecamere di sorveglianza, al fine di agevolare un servizio pubblico importante???

Silvia De Fabrizio