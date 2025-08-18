Città della Pieve. Lettera di una cittadina. “Aggiungo: parcheggio costoso”

(Riceviamo e pubblichiamo) A proposito del parcheggio sottostante Piazza dell’Unità d’Italia, vorrei aggiungere che mi sono informata, presso il comando della Polizia municipale di Città della Pieve, sui costi di un abbonamento di uno stallo (limiti in giallo). Mi è stato detto che per un mese il prezzo varia da 20 Euro, per orario parziale giornaliero, a 40 Euro, per occupare il posto assegnato 24 ore. Quindi il totale per un abbonamento annuale è di 480 Euro.

Così mi è stato facile fare un confronto con la situazione analoga di un parcheggio a Orvieto, dove insegno ormai da sei anni, e quindi sono obbligata a parcheggiare la macchina fuori della zona ZTL . Ho un abbonamento annuale presso il parcheggio di Campo della Fiera, custodito, sorvegliato, dove trovo sempre posto, perfino nei periodi di massima affluenza turistica, il quale è collegato con il centro storico, dove ha sede la mia Scuola, tramite due ascensori e un sistema di scale mobili. Ebbene il costo dell’abbonamento annuale è di 200 Euro.

Silvia De Fabrizio