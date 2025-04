 Città della Pieve. Il Riccio “Il 23 aprile incontro sull’importanza e i benefici delle “Città Giardino”

(comunicato stampa) Il Gruppo Ecologista “Il Riccio” con il Patrocinio del Comune di Città della Pieve e in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Francesco Melosio”, organizza l’incontro “Importanza e benefici delle Città Giardino”, mercoledì 23 aprile ore 17.00, Sala Grande – Palazzo Corgna – Piano Nobile, Città della Pieve.

Alberi e verde nelle città contribuiscono alla mitigazione del clima e molto altro, come raccontano ricercatori ed esperti, specie con la tendenza della popolazione mondiale a concentrarsi nelle grandi città, dove le problematiche per la salute fisica e mentale sono in aumento.

Tra le emergenze di questo difficile momento storico, il cambiamento del clima è ai primi posti, se ne parla troppo poco, e i provvedimenti per arginare i danni sono scarsi ed inadeguati.

Il Gruppo Ecologista “Il Riccio”, con il suo vicepresidente Riccardo Testa, vuole affrontare il problema a partire dalle città, dove si concentra sempre di più la popolazione mondiale, con problemi sanitari, sociali ed ambientali sempre più gravi. Importanti ricercatori, scienziati e architetti propongono soluzioni per contrastare i disagi ed invertire la tendenza attraverso l’incremento del verde urbano.

Con l’incontro proposto si intendono avviare riflessioni sullo stato di fatto e sulle prospettive progettuali già avviate in molte città in Italia e nel mondo, stimolando l’attiva partecipazione della popolazione.

A supporto visivo una presentazione informatica offrirà documenti, estratti da pubblicazioni scientifiche, dati, foto di esperienze in atto e sogni visionari di architetti internazionali, in parte realizzati.

Molti spunti sono originati dalla lettura critica del libro “Fitopolis”, di Stefano Mancuso, professore di neurobiologia vegetale all’Università di Firenze, come pure dal libro “Alberi sapienti e antiche foreste” di Daniele Zovi e “Archiborescence” e “Vegetal city” di Luc Scuiten.

Vista l’importanza della trattazione la cittadinanza è invitata a partecipare.