Città della Pieve. Il Centro DAI compie 15 anni, storia di un’eccellenza

(comunicato stampa) Il 4 marzo, in occasione della giornata mondiale contro l’obesità, l’USL Umbria 1 organizza un evento al Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve (ore 21) per i 15 anni di attività del Centro DAI di Città della Pieve, la prima struttura in Italia interamente dedicata al trattamento multidisciplinare integrato del Disturbo da Alimentazione Incontrollata e dell’Obesità, che accoglie pazienti da tutto il territorio nazionale, con percorsi specifici estivi anche per adolescenti. A regime dal 10 marzo 2010 con l’offerta terapeutica completa (ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale), il Centro DAI di Città della Pieve è una struttura di eccellenza che il 25 giugno 2020 è stata riconosciuta “Centro di eccellenza nazionale” per la cura dell’obesità dalla Società Italiana dell’Obesità (SIO).

Il programma dell’evento del 4 marzo

L’evento è organizzato dalla USL Umbria 1 con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Città della Pieve, Etab, e Associazione “Mi Fido di Te” ETS. La serata al Teatro degli Avvalorati di Città della Pieve prenderà il via alle ore 21 con i saluti istituzionali: Fausto Risini, sindaco di Città della Pieve, ⁠Emilio Paolo Abbritti, direttore del Distretto del Trasimeno dell’Usl Umbria 1, ⁠Mariella Venturi, presidente dell’Associazione Mi Fido di Te ETS, Laura Dalla Ragione, psichiatra fondatrice della Rete DCA (disturbi del comportamento alimentare) dell’Usl Umbria 1, Paola Antonelli, neuropsichiatra infantile responsabile dell’unità operativa complessa di Psichiatria e riabilitazione dei disturbi alimentari dell’USL Umbria 1, Simona Meloni, assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari, turismo e sport. Dopodiché si entrerà nel vivo dell’evento con la proiezione di una video presentazione che narra la storia del Centro attraverso le tappe più importanti, le persone e le attività che ne fanno un centro unico nel suo genere in Italia. Seguirà un talk con intervista a Laura Dalla Ragione, Simone Pampanelli e Paola Antonelli. Dopo il coro Gospel, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Cambio di Programma”, diretto e interpretato da Federica Pieravanti e Nicola Frascati, e del gruppo musicale i Manitoba, il duo italiano protagonista di XFactor 2020, formato da Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti. La voce di Luca Argentero regalerà un momento di grande emozione leggendo delle lettere di alcuni pazienti, mentre il finale di serata sarà affidato agli studenti del liceo musicale e coreutico dell’Istituto Statale d’istruzione Superiore “Italo Calvino” di Città della Pieve. Ingresso gratuito, gradita la prenotazione. Info e prenotazioni tel. 075 5415965.

Il centro DAI, un viaggio lungo 15 anni

Al Centro DAI di Città della Pieve un’equipe multidisciplinare affronta a 360 gradi un problema che non riguarda solo il “peso”, ma anche un’idea del mondo e del proprio corpo, che è connessa a questo problema. L’obiettivo del programma terapeutico non è solo quello di perdere peso, ma soprattutto quello di modificare lo stile di vita del paziente attraverso il recupero di quell’armonia mente/corpo andata perduta.

In risposta ai diversi livelli di gravità, il Centro offre tre tipi di trattamento, residenziale, semiresidenziale o ambulatoriale “intensivo” (One -Day, dalla mattina alla sera una volta alla settimana per tre mesi), ed è gestito da diverse figure professionali: medico nutrizionista, dietista, endocrinologo, psicologo, psichiatra, fisioterapista, educatore, riabilitatore psichiatrico. La presa in carico del soggetto è di almeno 2 anni, con diversi moduli personalizzati di rientro e l’obiettivo di mantenere i risultati nel tempo. Il lavoro sul movimento comprende molte attività: nordic walking, piscina, equitazione, yoga, pilates e scuola di ballo. Il Centro DAI ha costruito percorsi di cura specializzati per far fronte ad una patologia che molto spesso è espressione di un disagio più profondo. Vengono ricoverati pazienti con Indici di massa corporea tra 35 e 60, (obesità morbigena), ai quali il percorso riabilitativo evita spesso il ricorso alla chirurgia bariatrica. Il fulcro del trattamento è un grande laboratorio nutrizionale, una cucina tipo masterchef con nove punti fuoco dove i pazienti ogni giorno, sotto la guida di un nutrizionista, preparano insieme i pasti e si riconciliano con il cibo.

