Città della Pieve. Gruppo Ecologista “Il Riccio”.Tesseramento 2025 al via.

(comunicato stampa) L’Associazione Gruppo Ecologista “Il Riccio” comunica, a chi volesse rinnovare la propria adesione al Gruppo e a chi volesse iscriversi per la prima volta, che sarà possibile effettuare il tesseramento per il 2025 presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio al Piano Nobile di Palazzo della Corgna nel mese di febbraio nei giorni sabato 1, 8, 15 e 22 dalle 15.30 alle 17.30, domenica 16 dalle 10.30 alle 12.30.

L’Associazione anche quest’anno ha in programma una serie di iniziative a favore della salvaguardia ambientale, del benessere psico-fisico e per la diffusione di una cultura ecologista e solidale con incontri, escursioni, laboratori aperti anche alle scuole di cui ricordiamo gli ultimi, il laboratorio per la realizzazione di mandala, tenuto da Gesi Belardi, che ringraziamo caldamente, svolto con i bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” di Città della Pieve, e quello per la realizzazione di casette per gli insetti, tenuto dal Presidente del “Riccio” Duilio Venturini, dal Vicepresidente Riccardo Testa con la consulenza qualificata dell’esperta Adria Faraone. Altra attività, in cui il Gruppo è impegnato con particolare dedizione, è l’apertura del Museo di Storia Naturale e del Territorio, con laboratori per studenti e non, vero gioiello di cultura naturale nella splendida cornice di Palazzo della Corgna, visita da raccomandare, per cui si ringraziano i numerosi volontari.