Città della Pieve. Giornata di Primavera e Giornata della Memoria e dell’Impegno   

(comunicato stampa)

Una giornata coinvolgente e ricca di eventi quella di venerdì 21 marzo a Città della Pieve, il Gruppo Ecologista “Il Riccio”, con il Patrocinio del Comune e la collaborazione di LIBERA, del C.C.R.R., dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci”, dell’Istituto di Istruzione Superiore “Italo Calvino” e la partecipazione delle Istituzioni Militari, Civili, Religiose, Scolastiche e di varie Associazioni pievesi, organizza la Giornata di Primavera e la XXXesima Giornata della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie.

La Giornata della Memoria e dell’Impegno, giunta alla sua XXXa edizione, è stata ufficialmente riconosciuta dallo Stato italiano nel 2017.

La mattinata inizia con la celebrazione della Giornata di Primavera, Giornata Mondiale delle Foreste e dei Boschi, i polmoni della Terra, ossigeno per l’uomo e casa per l’80% delle specie animali e vegetali, istituita nel 2012 dalle Nazioni Unite proprio per ricordare il ruolo fondamentale delle foreste, ma il 21 è anche la Giornata dei Diritti Umani, uguaglianza, eliminazione delle discriminazioni razziali e giustizia e la Giornata della Poesia.

Appuntamento alle 9.30 al Giardino dei Frutti riTROVAti per la messa a dimora di un ulivo, dono del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, alla presenza del C.C.R.R., dei bambini del secondo anno della Scuola dell’Infanzia e degli alunni delle classi I A, I B e II A della Scuola Primaria “Pietro Vannucci” di Città della Pieve e delle Autorità cittadine.

La mattinata prosegue poi con la Giornata della Memoria e dell’Impegno promossa da LIBERA, ritrovo alle 11.00 in Piazza Unità di Italia e partenza del corteo “Marcia della Memoria e dell’Impegno” per Piazza Plebiscito e il giardino a fianco della Rocca, con sosta per una riflessione all’ulivo in ricordo delle vittime innocenti di mafia, per poi tornare a Piazza Unità d’Italia, dove alle 12.00 si darà inizio alla commemorazione con la lettura dei nomi delle vittime effettuata dal C.C.R.R., dalle Autorità, dai componenti di alcune Associazioni pievesi e dagli studenti delle scuole.

Il 21 marzo 1996, durante la Ia Giornata della Memoria e dell’Impegno, erano circa 300 i nomi delle vittime innocenti che componevano l’elenco, dopo trent’anni, quello che verrà letto venerdì conta 1101 nomi. Centinaia e centinaia di storie, delle quali si è venuti a conoscenza grazie ai familiari delle vittime e ai tanti cittadini e cittadine che, scavando nella storia dei propri territori, hanno contribuito a trasformarle in memoria collettiva.

In questa giornata si vogliono ricordare tutte le vittime delle mafie e delle stragi, quelle di cui si conoscono le storie, quelle di cui si sanno solo i nomi e le tante delle quali non si ha ancora conoscenza.

La prima vittima Giuseppe Montalbano risale al 1861, l’ultima Antonella Lopez è del 2024.

A tutte le vittime in elenco ma anche a quelle che ancora non si conoscono, va la nostra memoria e il nostro impegno.

Il 21 marzo di LIBERA celebra la vita e la speranza, unisce il ricordo delle vittime alla lotta per la giustizia, vuole rappresentare la rinascita, è una doverosa occasione di memoria, ma anche simbolo di impegno concreto a costruire una società più giusta e libera dalle mafie.

La cittadinanza è invitata a partecipare.