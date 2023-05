Città della Pieve. Domenica GF Bassa Valdichiana, premi speciali a fine gara

Pioggia di adesioni alla Granfondo Bassa Valdichiana, la gara di Città della Pieve che domenica vivrà la sua nona edizione. In attesa di festeggiare il decennale nel 2024, la prova inserita nei circuiti Umbria Marathon e Umbria Tuscany prepara un’edizione di prim’ordine e i biker stanno mostrando il loro apprezzamento. Sono già circa 300 coloro che hanno aderito al percorso principale, quello Marathon di 45 km per 1.400 metri mentre un centinaio saranno coloro che opteranno per il Classic di 31 km per 1.000 metri, ma l’esperienza dice che sono numeri destinati a salire con le iscrizioni delle ultime ore.

Questo anche perché i principali team devono ancora annunciare i loro roster al via. Chi ha già confermato la propria adesione è Alessio Trabalza (Biking Racing Team), intenzionato a migliorare il 9° posto siglato domenica alla GF Antica Carsulae. Ricordiamo che campioni uscenti sono Giuseppe Panariello (Bottecchia Factory) e Cristina Gaudenzi (Bikers Nocera Umbra).

La partenza verrà data alle ore 9:30 per il lungo e dieci minuti dopo per il medio da Via Icilio Vanni, sede anche di tutti i servizi. Tante le iniziative di contorno alla gara e le occasioni di arricchimento culturale per i partecipanti e gli accompagnatori, come un voucher che si potrà scaricare all’atto dell’iscrizione per avere uno sconto per il percorso museale di Città della Pieve.

Partecipazione al prezzo di 30 euro. A tutti i premiati (i primi 3 dei due percorsi, i primi 5 delle categorie del lungo, i primi 3 di quelle del medio) andranno dei particolari piatti dipinti a mano dai ragazzi dell’Associazione Laboratorio Terrarte. A fine gara premiazioni all’interno del pasta party aperto anche agli accompagnatori, con penne all’arrabbiata e fagioli con le cotiche, per un “terzo tempo” destinato a restare nei ricordi.

Per informazioni: Laris Bike, http://www.larisbike.it/