Città della Pieve. Cambiamo “Sulla mozione sanità ci siamo astenuti. Vi spieghiamo perché.”

(comunicato stampa) Come ha spiegato la nostra capogruppo Lucia Fatichenti, l’ideale sarebbe stato andare in regione in modo unitario, facendo le nostre richieste. Per questo avevamo accolto con favore la proposta del sindaco Risini di lavorare insieme a un documento da presentare in regione che raccogliesse le idee di tutti e tre i gruppi consiliari riguardo alle politiche sanitare di Città della Pieve e al futuro della Casa della Salute. Questa, secondo noi, era l’unica arma che avevamo per poter far sentire la nostra voce in Regione. Purtroppo, ciò non è stato possibile.

.Il gruppo di opposizione Insieme per Città della Pieve ha presentato un emendamento che ha per noi una pregiudiziale ideologica, perché scarta totalmente l’idea e la possibilità di un partenariato pubblico-privato che invece noi di “Cambiamo” abbiamo sempre consigliato e voluto. Consideriamo che un partenariato possa essere il puntello che permette alla nostra Casa della Salute di avere ossigeno in termini di finanziamenti: per noi è fondamentale. L’operato di una struttura privata, che potrebbe servirsi delle sale e macchinari che al momento sono inutilizzati per alcune operazioni precise, come per esempio le operazioni protesiche che potrebbero essere la fonte di finanziamento per mantenere la sanità pubblica, libera e gratuita per tutti i cittadini pievesi.

Si è presentato un emendamento che toglie la possibilità di un partenariato in cui noi crediamo e su cui siamo informati e sicuri. Un partenariato che non toglierebbe la sanità pubblica, che non privatizzerebbe la salute di Città della Pieve ma anzi, che potrebbe essere l’unico modo per garantire il diritto alla salute dei cittadini pievesi.

L’emendamento è uguale a tutti gli altri documenti che negli anni sono stati portati in regione e che non hanno sortito nessun effetto e non hanno garantito nessun cambio. Si deve decidere se fare tabula rasa del pregresso per andare avanti con idee nuove, possibili e praticabili, o se continuare a ripetere gli stessi errori del passato, piegarci ai giochi della politica e perdere, eventualmente tutto.

Noi di “Cambiamo”confermiamo di voler lavorare sulla sanità in maniera unitaria come ribadito nel corso della riunione del Consiglio e cogliamo con favore l’apertura da parte del Sindaco a rilanciare anche questo aspetto negli appuntamenti futuri.

Sperando che il bene della nostra comunità prevalga sugli stereotipi politici, puntando a soluzioni che elevino il territorio e diventino risorsa primaria della comunità.

Associazione Cambiamo