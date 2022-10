Città della Pieve. Associazione il Forno “Ilaria Sagaria. Piena di grazia”

TALK FOTOGRAFICO

ILARIA SAGARIA – PIENA DI GRAZIA

Sabato 5 Novembre 2022

Ore 17:30

Presso Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve

Incontro con Ilaria Sagaria, vincitrice del premio «12° Portfolio dello Strega», terza delle undici Selezioni aderenti al «18° Portfolio Italia – 2021 – Gran Premio Fujifilm» – con il suo progetto Piena di Grazia.

Il talk fotografico

“Tra mitologia, arte e fotografia, l’autrice restituisce un immaginario complesso e stratificato, denso di simboli culturali, di rimandi e dettagli artistici e di echi della psiche, esplorando lo sfaccettato universo – interiore ed esteriore – del femminino. A partire da tempi remoti, si sono stratificati canoni di bellezza obbligati, mutevoli, sofferti e spesso irraggiungibili, non necessariamente frutto dello sguardo femminile. Tra ideale di bellezza a cui tendere, miti di pudore e fertilità, senso di irrimediabile caducità e decadimento terreni, emerge allora anche la rivendicazione dell’imperfezione del corpo. Grazie a un sapiente uso della luce e del colore che sembrano a tratti voler fondere pittura e fotografia facendole dialogare in un continuum, l’autrice conia un’originale attualizzazione della bellezza al femminile, proiettandola in un presente fatto di buio e luce che ancora conserva in sé l’eredità della classicità e oscuri archetipi.”

(Claudia Ioan)

Biografia

Ilaria Sagaria è una fotografa e artista visiva italiana. Le sue opere sono state esposte in gallerie d’arte e musei italiani, ricevendo riconoscimenti e pubblicazioni importanti. Nel 2021 espone all’interno delle Gallerie degli Uffizi il lavoro “Il dolore non è un privilegio” e vince il primo premio di Portfolio Italia con “Piena di grazia”. Ha lavorato come fotografa tra Napoli e Monaco di Baviera e attualmente come docente di grafica e fotografia in Italia. La sua ricerca mira a restituire un immaginario complesso e stratificato del femminino, denso di simboli culturali e di rimandi artistici, con particolare attenzione ai significati sociali e psicologici.

La fotografia la rende felice.

Associazione Il Forno Onlus

Laboratorio di Cultura Fotografica