Chiusi. Opzione Zero “ Con la partecipazione un  progetto per un Interporto”

Nel corso dell’assemblea tenuta presso il Cinema Eden, organizzata dall’Associazione “Opzione Zero” oltre ai temi relativi ai trasporti in generale, alla situazione di crisi della stazione di Chiusi ed la confronto ancora senza sbocchi all’orizzonte sulla stazione dell’Alta Velocità, è stata presentata in modo approfondito da Romanini “ la proposta dell’associazione sulla quale vorremmo avviare un processo partecipativo rivolto alla cittadinanza chiusina allo scopo di arrivare a valutare le opportunità, gli aspetti positivi e negativi che potrebbero aprirsi, soprattutto per Chiusi, ma anche per un territorio vasto che va dall’Amiata a buona parte dell’Umbria. Lo spunto è dato dalle novità introdotte con il nuovo regolamento europeo (RE 1679/2024) in materia di trasporti e logistica sul trasporto merci e la collocazione della stazione ferroviaria di Chiusi sul Corridoio Europeo Scandinavia-Mediterraneo della Rete TEN-T. L’associazione, in sostanza, ha intenzione di verificare se sussistano le condizioni per riprendere in esame il progetto relativo alla realizzazione di un interporto, adeguandolo alle odierne esigenze.”

Essendo la proposta riferita ad un percorso partecipativo adottato dalla Regione Toscana la sottoscrizione dei relativi atti formali è riservata solo ai cittadini chiusini e toscani. Pur interessando l’aria vasta cui tutti noi facciamo riferimento che comprende anche l’Umbria ed il Lazio.

Alla riunione ha inviato un messaggio anche il sindaco di Chiusi, Sonnini, che riportiamo nell’articolo.

Nel corso della riunione sono intervenuti anche il sindaco di Città della Pieve Fausto Risini e Claudio Fallarino, sindaco pievese dal 1999 al 2009, a nome del Pd del Trasimeno, dicendo di essere disponibili a sostenere l’iniziativa.

Segue il testo del messaggio del sindaco Sonnini