Chiusi. Lars Rock Fest. Per festeggiare la sua decima edizione. Dal 7 al 9 luglio, ad ingresso gratuito 

In attesa di conoscere i primi prestigiosi nomi che andranno a comporre il nuovo cartellone e che saranno resi noti nelle prossime settimane, il LARS ROCK FEST 2023 annuncia le date di quella che sarà la sua decima edizione. Ancora una volta, dal 7 al 9 luglio, Chiusi (SI) sarà al centro della scena indipendente internazionale, ospitando nel parco dei Giardini Pubblici concerti e iniziative culturali trasversali.

Il Lars Rock Fest è un festival gratuito di musica indipendente nato nel 2012 e cresciuto grazie all’impegno dell’associazione culturale artistica GEC – Gruppo Effetti Collaterali, costituita nel 2014, con lo scopo di coltivare e diffondere la passione per la cultura musicale eI indipendente a 360 gradi.

Il festival, che sin dai suoi esordi ha voluto costituire un punto di riferimento nel panorama alternativo internazionale contemporaneo, senza dimenticare nomi storici spesso presenti in esclusiva nazionale. In questi anni il palco del festival di Chiusi ha ospitato band del calibro di Wire, Gang of Four, The Pop Group, Public Service Broadcasting, Japandroids, Unknown Mortal Orchestra, Protomartyr, Cloud Nothings, METZ, Wolfmother, The Tallest Man on Earth, Algiers, Nothing, Porridge Radio e faust.

Il profilo del Lars Rock Fest è decollato negli anni, sia a livello regionale che nazionale. Prova di ciò sono sia la collaborazione con il più importante e longevo concorso italiano per musicisti e band emergenti Rock Contest, organizzato dall’emittente radiofonica Controradio, sia l’attenzione del popolare radio show Battiti, in onda tutti i giorni su RAI Radio 3, che recentemente ha dedicato due intere puntate ai live di The Winstons e dei faust della scorsa edizione.

GUARDA L’AFTERMOVIE DEL LARS ROCK FEST 2022

“La musica è il cuore del LARS Rock Fest, cuore che dà vita a una struttura fatta di collaborazioni, iniziative, impegno per l’ambiente e inclusione sociale” dichiara la Presidente del GEC – Gruppo Effetti Collaterali, Eleonora Billi. “Il LARS è un festival che la critica definisce ‘di ricerca musicale’ e che il suo pubblico apprezza anche per il clima familiare che trasmette. Credo che fosse proprio questo l’obiettivo dei fondatori e delle fondatrici, ovvero divulgare cultura attraverso il potere della musica in un contesto inclusivo dove si possa stare davvero bene. Negli anni il LARS si è nutrito di affetto, di stima, di emozioni ed è solo grazie a questa infinità di contributi di viandanti e alla schiera instancabile di volontari e volontarie del Gruppo Effetti Collaterali, che oggi abbiamo il privilegio di presentare con estremo orgoglio e smisurata gioia, la decima edizione. Fondamentale, ovviamente, è la stretta collaborazione attiva da parte dell’amministrazione comunale“.

A tale proposito anche il Sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini, dichiara: “Come amministrazione comunale non possiamo che essere orgogliosi del grande lavoro svolto nel tempo dall’associazione GEC nell’organizzazione del Lars Rock Fest, che è arrivato quest’anno alla decima edizione, traguardo importante che dimostra come questo evento sia ormai diventato un punto di riferimento nel panorama musicale e artistico indipendente, grazie a un grande lavoro di squadra con lo scopo comune di rendere la nostra città sempre più attrattiva. Non mancherà il nostro supporto a sostegno della cultura giovanile per una tre giorni di rock e cultura in grado di promuovere il nome del nostro paese“.

Il GEC – Gruppo Effetti Collaterali promuove ed organizza eventi ed iniziative di vario genere, anche collaborando con enti ed altre associazioni: concerti, presentazioni editoriali, reading, proiezioni, rassegne cinematografiche, mostre, seminari, performance artistiche.

Il LARS ROCK FEST è un progetto che, oltre a promuovere comportamenti ecosostenibili, non si esaurisce “solamente” con l’aspetto musicale, presentando nei giorni del festival una serie di eventi “collaterali” stimolanti e creativi, adatti ad ogni età, grazie anche al contributo di oltre 150 volontari, giovani e meno giovani, provenienti da Chiusi e dintorni.