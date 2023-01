Chiusi. Il Ministro della Cultura Sangiuliano in visita al Museo Etrusco

(c.s) Questa mattina il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, di ritorno dal Convegno scientifico ‘Dentro il Sacro’ in svolgimento a Siena, si è fermato a Chiusi in visita al Museo Nazionale Etrusco. Il Ministro accolto dal Sindaco Sonnini visitando le sale del museo, ha ringraziato il personale presente per la professionalità per la visita e si è reso disponibile a valorizzare il nostro patrimonio archeologico cercando soluzioni per sopperire anche alle attuali carenze di organico che al momento ancora rendono non visitabili le tombe etrusche.

La riapertura delle tombe etrusche è infatti uno dei temi importanti per cui la nostra Amministrazione sta dialogando da tempo con il Ministero della Cultura, aprendo da oggi un canale diretto con il Ministro Sangiuliano.

Il nostro Comune vede come primaria importanza la valorizzazione sia in ambito culturale che turistico del nostro patrimonio storico-archeologico. A dimostrazione di ciò vanno evidenziate iniziative importanti come il ripristino della Commissione Archeologica Comunale a tutela del patrimonio archeologico del territorio e la partecipazione del nostro assessore alla Cultura Mattia Bischeri, archeologo e studioso della civiltà Etrusca, al convegno scientifico internazionale che si sta svolgendo presso l’Università per gli Stranieri di Siena. Convegno dedicato agli straordinari ritrovamenti avvenuti negli scavi condotti negli ultimi anni presso il Bagno Grande a San Casciano dei Bagni.