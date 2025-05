Chiusi città Ferroviaria? Un passato importante da recuperare, dopo il sonno degli ultimi tempi.

Si è rivelata molto interessante l’iniziativa promossa dalla Associazione “Cambiamo” della presentazione del libro di Sebastiano Ballone “Chiusi città Ferroviaria”. Un termine inglese utilizzato storicamente per definire quelle località che hanno costruito la loro identità economica e sociale sulla presenza di importanti stazioni e snodi ferroviari. Come è stato per la nostra cittadina confinante a cominciare dagli ultimi decenni del 1800 fino alla fine del secolo scorso. Questa storia che ha visto coinvolte anche le località limitrofe è stata ben presentata nel libro di Ballone ed anche negli interventi degli altri relatori: il presidente dell’associazione, Andrea Segatori, il responsabile del Corriere Pievese Gianni Fanfano ed il professor Stefano Maggi dell’Università di Siena.

Nel corso dell’incontro in cui sono state proiettati una serie di dati molto interessanti che pubblicheremo in seguito sono intervenuti anche Poggioni, Grazieschi, Pieroni e Mugnari.

La seconda parte del confronto è stata dedicata alla situazione attuale della stazione di Chiusi, al processo di emarginazione cui è stata sottoposta dalle strategie aziendali e politiche, dovute principalmente alle scelte collegate alla politica dell’Alta Velocità e dei treni veloci che l’hanno vista del tutto ignorata.

Ma nel corso della riunione sono state anche valutate le possibilità di recupero che ancora esistono legate a scelte non ancora compiute da parte delle forze politiche sia locali, sia regionali si a nazionali. (Alta Velocità, treni veloci, snodi intermodali)

Possibilità di recupero difficili, ma che possono esserci, che interessano un’aria vasta dell’Umbria e della Toscana, ma che devono entrare nell’ottica e nelle scelte delle forze sociali, politiche ed istituzionali che ci governano e ci amministrano. Cioè serve quello che in questi ultimi decenni è mancato. (g.f)