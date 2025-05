Chiusi. Centrosinistra ” Dialogo con Acea per soluzioni che tutelino l’interesse pubblico”

I partiti di maggioranza che amministrano Chiusi hanno preso posizione subito dopo la informazione in consiglio comunale del sindaco Sonnini ed hanno pubblicato una nota di sostegno alla linea espressa dalla Giunta che è quella di aprire immediatamente una trattativa con Acea per evitare ulteriori sviluppi giudiziari e per verificare quale tipo di investimento potrebbe essere realizzato. Investimento che tuteli oltre gli interessi dell’azienda, ritenuti legittimi, anche l’interesse pubblico. E qui starà il punto di discussione e confronto. Il tutto prima che scadano i tempi per impugnare la sentenza di fronte al Consiglio di Stato, si presume. Anche se questa eventualità viene vista molto improbabile.

Per una informazione completa e per una valutazione completa sia da parte dei cittadini, sia da parte della società civile che delle forze politiche, sarebbe necessario avere un quadro più completo del problema. Due sono le informazioni che si dovrebbero dare. Primo. Cosa prevedeva il contratto di cessione dei terreni da parte del Comune? Secondo. Sono stati riportati alcuni stralci della sentenza. Sarebbe il caso di una pubblicazione completa, per una sua migliore valutazione. In una parola per avere la cognizione, tutti, delle carte che si hanno in mano in questa partita che riguarda una intera area. (g.f)

SEGUE LA NOTA DEL CENTRO SINISTRA DI CHIUSI.