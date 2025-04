Chiusi. Carbonizzatore Acea. Il Tar della Toscana riapre il caso. Il Comune pure.

Con un post su facebook il sindaco di Chiusi Sonnini ha comunicato, come nel corso del consiglio comunale del giorno precedente, la notizia relativa ad una sentenza del TAR toscano, di cui si pubblicano solo alcuni brevi stralci, “che ha annullato, in parte, una delibera del consiglio comunale, accogliendo il ricorso presentato da ACEA Ambiente s.r.l.”. Delibera che era stata adottata dal Comune di Chiusi, guidato allora dal sindaco Juri Bettollini, al termine di una lunga discussione e di un approfondito confronto pubblico su di un progetto di “carbonizzatore” presentato dalla multinazionale Acea. Confronto che il nostro giornale seguì puntualmente ed approfonditamente e di cui ripubblicheremo alcuni stralci. Le dichiarazioni di Sonnini e del gruppo Pd sono molto caute ed apparentemente aperte. Un messaggio comunque è chiaro. Si riapre il confronto con Acea. Come si chiuderà dipenderà da una serie di fattori. . Noi seguiremo attentamente gli sviluppi, anche perché, come correttamente si cita, i terreni interessati sono confinanti con il nostro comune., in una zona di massimo interesse e delicatezza, come quella di Po’ Bandino. (g.f)

SEGUE IL TESTO DEL POST DEL SINDACO SONNINI

Ieri sera, in Consiglio Comunale, abbiamo affrontato di nuovo una questione delicata, una vicenda complessa, rimasta in sospeso, forse messa da parte, ma destinata prima o poi a tornare al centro del dibattito: il cosiddetto “ ”.

Come condiviso ieri sera con i colleghi consiglieri, condivido ora anche qui quanto ho dichiarato in aula, per fare piena chiarezza su ciò che sta accadendo, partendo dalla recente sentenza del TAR Toscana.

Riporto di seguito il mio intervento così come pronunciato in Consiglio Comunale:

“È stata pubblicata nei giorni scorsi, l’8 aprile, la sentenza del TAR Toscana (sede di Firenze), che ha annullato, in parte, una delibera del consiglio comunale, accogliendo il ricorso presentato da ACEA Ambiente s.r.l.

In particolare, il TAR ha annullato la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 10 luglio 2020, pubblicata il 28 luglio 2020, che conteneva il divieto – esteso a tutto il territorio comunale – di realizzare:

“ ; ; ; ; , ̀ .. 5 1994 ”.

La sentenza del TAR chiarisce alcuni aspetti importanti.

Innanzitutto, il giudice ha ricordato che un Comune può cambiare le regole urbanistiche, anche se questo può penalizzare i privati.

Tuttavia, ha precisato:

“ , [’] ̀ […] , , ℎ ”.

Cosa significa questo? Che se un privato ha motivi fondati per pensare di poter realizzare un impianto su un terreno acquistato dal Comune, allora l’Amministrazione, prima di bloccare quel progetto, deve spiegare bene perché lo fa e dimostrare che l’interesse pubblico è davvero superiore.

Nel nostro caso, il TAR ha detto che la società aveva fondati motivi per fidarsi, poiché:

“ ℎ ’ ̀ , , ̀ ’ ”.

Quindi il Comune:

“ ”.

In parole semplici: non bastava vietare tutto a livello generale, ma serviva una spiegazione precisa del perché si voleva impedire quell’impianto proprio lì, nonostante gli accordi precedenti.

La sentenza ricorda anche che:

“ ’ ̀ ̀ ”.

Quindi, anche se il Comune ha libertà di decidere, non può chiudere a ogni possibilità, senza motivare bene, in tutto il territorio.

?

La sentenza del TAR non è ancora definitiva. Il Comune ha 60 giorni di tempo dalla notifica della sentenza, che ancora ACEA non ha esercitato – oppure 6 mesi dalla sua pubblicazione (se non notificata) – per valutare se impugnarla davanti al Consiglio di Stato.

Questo non significa che il Comune intenda fare ricorso. Significa semplicemente che abbiamo un tempo utile per riflettere e, soprattutto, per provare ad aprire un dialogo con ACEA sulla destinazione futura dell’area coinvolta.

L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: provare a trasformare quella che oggi viene vissuta come una criticità in una possibile opportunità per il nostro territorio, un territorio allargato ai comuni limitrofi che a pieno titolo dovranno essere coinvolti.

È questo il momento giusto per il confronto. Finché i termini per l’impugnazione non saranno scaduti, ACEA potrebbe essere più disponibile ad ascoltare e a valutare soluzioni condivise, proprio per evitare che il Comune presenti ricorso.

Una volta che questi termini saranno trascorsi senza impugnazione, la sentenza – che oggi dà ragione ad ACEA – diventerà definitiva. E a quel punto, l’azienda non avrebbe più alcun interesse a trattare o modificare i propri piani.

Per questo crediamo sia fondamentale sfruttare al meglio questo tempo, da subito e con decisione, per cercare un punto di incontro che possa realmente tutelare l’interesse della nostra comunità.”

Aggiungo che il percorso dovrà essere e , orientato a definire in modo condiviso la destinazione complessiva dell’area interessata.

Dobbiamo essere tutti consapevoli che, su questa vicenda, resta aperta la possibilità che Acea possa avanzare una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune, per un importo pari a 2.525.000 euro, come già preannunciato nella diffida trasmessa al sottoscritto nel dicembre 2021 — uno scenario che ci auguriamo di poter scongiurare attraverso il dialogo e il buon senso.