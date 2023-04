Chiusi. Accordo Comune e Sindacati su bilancio 2023 e tutela del lavoro negli appalti.

(comunicato stampa) Nella giornata di lunedì 17 aprile, presso il Comune di Chiusi, CGIL, CISL, UIL e le rispettive rappresentanze dei pensionati hanno incontrato il sindaco Gianluca Sonnini per la stipula di due importanti accordi in materia di ‘Contrattazione sul bilancio 2023’ e ‘Protocollo per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture’.

Le parti esprimono soddisfazione per il proficuo confronto che ha permesso di tracciare un percorso condiviso che, a partire dal Bilancio Comunale, possa venire incontro alle esigenze della popolazione e in particolare alle fasce sociali più deboli.

Il primo accordo riguarda in primo luogo le politiche fiscali e tariffarie che vedranno il congelamento sia delle aliquote IMU, TARI, IRPEF che delle tariffe dei servizi a domanda individuale ai livelli in essere da prima del 2020, per poi affrontare tematiche legate alle politiche sociali e dell’istruzione, nonché all’economia, trasporti, ambiente, lavori pubblici e personale.

In materia di appalti, invece, lo specifico protocollo firmato da CGIL, CISL, UIL e dal Sindaco di Chiusi è finalizzato a tutelare ulteriormente il lavoro regolare e in sicurezza e a garantire i livelli occupazionali e reddituali, contrastando l’utilizzo del lavoro nero o irregolare e garantendo la legalità e il miglior utilizzo delle risorse pubbliche.

“Questo accordo risulta ancora più significativo dopo la recente approvazione del nuovo Codice degli Appalti – sottolineano i Sindacati e l’Amministrazione Comunale – che mette a rischio non solo la trasparenza e la legalità, innalzando la soglia per l’affidamento diretto, ma che dà la possibilità di procedere con il subappalto a cascata, peggiorando le condizioni dei lavoratori in termini di contratti applicati sui diritti e sulle garanzie della salute e sicurezza, elementi fondamentali in un settore come questo”.

“C’è grande soddisfazione – dichiara il Sindaco Sonnini – per aver condiviso insieme a CGIL CISL e UIL questo importante percorso che ha portato all’approvazione sia del bilancio preventivo 2023.

Sono stati anche illustrati, grazie all’intervento della dott.ssa Caserta, responsabile della Ragioneria, i dati del bilancio consuntivo che porteremo in approvazione il prossimo 21 Aprile in Consiglio Comunale.

C’è inoltre forte soddisfazione anche per la firma del Protocollo Appalti che ci permette di dare un senso compiuto a tutta l’attività amministrativa coinvolgendo così tutti gli uffici comunali per ciò che riguarda l’acquisto di beni servizi e l’espletamento delle gare d’appalto.

Importante infine il rapporto di fiducia instaurato con i sindacati per le parole spese nei confronti dell’Amministrazione a dimostrazione della bontà del percorso intrapreso e dell’attenzione rivolta al mondo del sociale, del lavoro e dell’istruzione”.

Al termine dell’incontro le parti hanno concordato di incontrarsi nuovamente nelle prossime settimane per discutere delle risultanze del bilancio consuntivo 2022 e degli appalti di lavori, servizi e forniture prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.