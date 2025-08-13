Chianciano. Un ricordo di Aroldo Giugnoli.

E’ passato un mese da quando Aroldo ci ha lasciati. A novantasei anni. Aroldo è stato un pilastro portante per le attività e l’economia di Chianciano. Rammentiamo che un tempo nella nostra cittadina gli alberghi erano svariate centinaia e viaggiavano tutti a pieno regime. La vita di Aroldo si è snodata attraverso quel fiorire dell’economia con una serie di attività legate per lo più al turismo. Non per niente era stato nominato Cavaliere del Lavoro. Onorificenza più che meritata perché chi lo ha conosciuto ( ma chi non l’ha conosciuto? ) ricorderà bene le attività nelle quali si rese protagonista. Dal supermercato alla presidenza della Cooperativa Acquisti, passando per responsabile delle vendite di importanti catene di distribuzione per la ristorazione. Aroldo era una persona conosciuta e stimata da tutti ma maggiormente ne hanno apprezzato le qualità umane e lo spessore professionale, chi operava e opera, come me, nel mondo della ristorazione. Per Aroldo i rapporti interpersonali finalizzati alla vendita e all’acquisto erano sempre confidenziali, leali e non tesi a “piazzare” la merce, bensì a creare un rapporto duraturo di fiducia dove, venditore e compratore potevano entrambi trarne vantaggio. Ad accrescere la stima nei suoi confronti contribuiva anche la sua disponibilità proverbiale. Richieste di prodotti, orari e giorni di consegna venivano da lui organizzati e all’occorrenza modificati andando incontro alle esigenze del cliente. A questo proposito ricordo una volta che per strani ingranaggi del lavoro rimasi senza bistecche. Avevo urgente bisogno di sei, dico sei, “lombate” in precedenza mi sembra della Pasqua. E che fai? Sei lombate non si trovano dal macellaio sotto casa. Mah fammi fare un colpo di telefono ad Aroldo, l’unico che poteva salvare l’onore mio e dell’albergo nel quale lavoravo all’epoca. Aroldo senza delegare, personalmente quindi, si recò in sede e riuscì a portare la merce in tempo utile. Tutto senza nessuna enfasi e nessuna aria da superuomo. Tranquillo. Con calma, precisione e signorile professionalità. Anche questo era Aroldo. Poi fino all’ultimo ha stupito tutti con una lucidità e una memoria da fare invidia a persone giovani. Anche in questo caso ritornano alla mente esperienze mie dirette.

Negli ultimi anni quando ormai aveva smesso ( da poco ) di lavorare a volte lo incontravo, magari all’edicola di fronte ai giardini, dove comprava un quotidiano immancabilmente accoppiato al Sole 24’ore per controllare la quotazione delle merci, ebbene scambiavamo qualche chiacchiera e qualche ricordo e dopo un po’ mi chiedeva notizie di miei colleghi, che fa tizio? e caio? lo vedi più? Sinceramente dovevo concentrarmi non poco per riportare alla mente le persone alle quali si riferiva, aveva una memoria incrollabile.

Ora, caro Aroldo spero, anzi sono sicuro, che la terra non può che esserti lieve e noi tutti ti ricorderemo sempre con infinito affetto per quel tuo modo di essere. Buon tutto Aroldo ovunque tu sia. E grazie per quello che ci hai saputo dare.

Nunzio Dell’Annunziata