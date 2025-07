Chianciano. Un convitto legato all’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi”  

La notizia è che la Provincia di Siena, il Comune di Chianciano Terme, l’Ufficio scolastico della Toscana e l’Istituto Scolastico Alberghiero Pellegrino Artusi, hanno sottoscritto un protocollo di intesa per realizzare un convitto legato all’istituto alberghiero di Chianciano. Il tutto per un importo di un milione e ottantasettemila euro. Erano anni che si ventilava da più parti di questa possibilità che non ha mai trovato la strada che arrivasse ad una intesa. Potenziando le risorse e i servizi di un istituto che, nonostante una sorta di “quiescenza” non lesina al territorio ottimi professionisti oltre che iniziative di rilievo come la manifestazione: Assaggi di futuro, svoltasi per il secondo anno consecutivo nello scorso mese di gennaio. Evento animato da personalità di spicco dal mondo dell’imprenditoria e della politica regionale. Ora omen nomen, Chianciano è seguita dalla parola terme, da lì: termalismo. Parole e concetti legati a doppio filo con albergo, ospitalità, accoglienza, turismo.

Quindi un buon istituto alberghiero, potenziato, all’avanguardia in un mondo in continua evoluzione,ben collocato in un territorio a forte vocazione turistica, negli ultimi tempi poi non solo per le terme ma anche per un turismo di benessere ed enogastronomia, è quasi una necessità prima ancora di una possibilità. Vero è anche che Chianciano soffre una situazione avvilente per quanto concerne il comparto alberghiero ma non dimentichiamo che per presenze turistiche, la cittadina termale rimane pur sempre leader nel territorio, quindi un buon numero di alberghi, orgogliosamente ed eroicamente proseguono la loro attività. Ora in un quadro come questo può rimanere ferma una struttura come l’Istituto Alberghiero? Se poi tale plesso viene arricchito da un convitto che dà la possibilità di comoda frequenza anche a studenti fuori sede potrebbe essere un’ottima quadratura del cerchio. Speriamo intanto che il progetto trovi una realizzazione e, possibilmente in tempi ragionevoli.

Nunzio Dell’Annunziata