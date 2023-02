 Chianciano. Per San Valentino Piazza Italia avrà un nuovo look

Entro S. Valentino, ma forse proprio il quattordici febbraio, ufficialmente verrà inaugurata Piazza Italia nella nuova veste. I lavori sono pressoché conclusi e già una accesa polemica scalda gli animi di coloro che guardano favorevolmente alle modifiche apportate e coloro che ostinatamente ne sono detrattori. Questa polemica per lo più si snoda su blog e social: alcuni cittadini hanno apprezzato l’estetica delle luci nel loro stile moderno (di sera via via sono state accese in modo parziale). Altri chiancianesi hanno sottolineato la “freddezza” architettonica che non ha perso mordente nonostante i lavori, che non hanno modificato l’assetto della piazza. In effetti l’intervento strutturale è stato di ordine pratico, con l’apertura di scale per poter attraversare la piazza senza doverne effettuare l’ampio giro. Anche qualche dislivello (incomprensibile e pericoloso) è stato eliminato. Ora poi, la sostanza della modifica, sarà il tempo a decodificarla attraverso la frequentazione o la diserzione da parte dei cittadini, di questo fondamentale fulcro della vita chiancianese. Intanto al centro della piazza è stato collocato un cuore luminoso, ornamento appropriato per una festività come S.Valentino.

Il Comune ha concesso lo spazio e alcuni imprenditori, per lo più ristoratori, coordinati da Roberto Esposito che già l’anno scorso da solo, aveva a proprie spese fatto posizionare una struttura a forma di cuore simile a quella odierna nel medesimo posto. Per l’inaugurazione della piazza il cuore luminoso sarà corredato di una targhetta con tutti i nominativi di coloro che hanno reso possibile questa iniziativa efficace e scenografiche nella sua sobrietà. Infatti è cominciato il rituale delle foto, che rappresenta una simpatica liturgia sull’altare di un innocuo protagonismo così amato (nessuno se ne senta escluso) al giorno d’oggi soprattutto sui social. Dimenticavo: ma la fontana della piazza sarà ripristinata? Pochi giorni e lo sapremo, ma posso anticipare che l’assenza di acqua nella piazza principale della cittadina termale apparirebbe veramente triste, mentre uno o più zampilli nell’aria (meglio tutta la distesa dei getti) sarebbero veramente di buon auspicio.

Nunzio Dell’Annunziata