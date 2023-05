Cetona. Nuovo progetto di valorizzazione  per il Parco archeologico e naturalistico e l’Archeodromo di Belverde

(comunicato stampa) Il Sindaco Roberto Cottini: “La fruizione del patrimonio deve essere per tutti, senza barriere fisiche e culturali”. Presenti anche docenti delle Università di Siena e Firenze che affronteranno tematiche quali i processi di inclusione in ambito museale e come avveniva nella preistoria l’accudimento e la cura di individui disabili.

Sarà presentato domenica 14 maggio 2023, alle ore 10, presso il Centro servizi del Parco archeologico naturalistico e Archeodromo di Belverde a Cetona, in provincia di Siena, il nuovo progetto di valorizzazione e di accessibilità del Parco di Belverde, un’area di proprietà dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese costituita da una zona boscata di 32 ettari circa al cui interno troviamo il complesso delle grotte di Belverde, frequentate dall’uomo in età preistorica, la soprastante cosiddetta Scogliera e il pianoro boscato del Biancheto. La manifestazione, denominata “Un passo verso l’inclusione” è inserita nell’ambito di “Amico Museo 2023”, iniziativa della Regione Toscana che coinvolge i musei toscani. Questo nuovo progetto si pone in continuità con un lungo percorso di valorizzazione, avviato nel 1990, che vede in pieno accordo il Comune di Cetona e l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese (in passato Comunità Montana del Cetona), sotto l’egida della competente Soprintendenza.

La giornata, oltre all’illustrazione del progetto, vedrà gli interventi di docenti delle Università di Siena e Firenze, da anni impegnati sul fronte della ricerca archeologica a Cetona e della promozione di attività di fruizione improntate alla massima accessibilità. In particolare, la Prof.ssa Lucia Sarti, a cui si deve l’ideazione del progetto “Vietato non Toccare”, porterà il suo contributo sul tema dei processi di inclusione che devono ispirare le scelte in ambito museale e non solo, mentre il Prof. Fabio Martini presenterà alcuni straordinari esempi di accudimento e cura di individui disabili nella preistoria. Dopo la presentazione è previsto, alle ore 12.30, un aperitivo per i presenti.

“L’iniziativa sarà l’occasione per fare il punto su quanto è stato fino ad oggi realizzato nel campo della valorizzazione del Parco di Belverde e del collegato Museo di Cetona e per illustrare i nuovi interventi che, grazie all’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, saranno presto realizzati nel territorio, ma offrirà anche degli spunti di riflessione su strumenti e metodi che consentano una fruizione del patrimonio da parte di tutti, senza barriere fisiche e culturali” – dichiara il Sindaco di Cetona, Roberto Cottini.

Il programma dell’iniziativa si apre con i saluti di Roberto Cottini (Sindaco di Cetona), Giacomo Grazi (Presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese) e Ada Salvi (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo). Interverranno: Maria Teresa Cuda (Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona), Nicoletta Volante (Università di Siena, Dipartimento Scienze storiche e dei beni culturali), Angela Cardini (Unione dei Comuni Valdichiana Senese), Lucia Sarti (Università di Siena, Dipartimento Scienze storiche e dei beni culturali, ideatrice del progetto “Vietato non Toccare”) e Fabio Martini (Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo).

L’evento è organizzato nell’ambito di “Amico Museo” dal Comune di Cetona e dall’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, con la collaborazione della Cooperativa Il Labirinto e la partecipazione del Ministero della Cultura, AMAT, Fondazione Musei Senesi, Università di Siena e di Firenze e “Valdichiana2026” (Comitato Promotore dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese Candidata a Capitale della Cultura nel 2026).

Il ricco calendario di “Amico Museo 2023” della Regione Toscana (dal 5 maggio al 4 giugno), vede tante attività diverse accomunate da un’identica passione: conoscere il nostro patrimonio culturale con proposte che coinvolgano i visitatori in esperienze creative; nel programma attività dedicate alle famiglie e al pubblico diversamente abile (www.regione.toscana.it/amicomuseo2023).

Gli interventi del progetto s’inseriscono nel percorso di valorizzazione e di potenziamento della fruizione pubblica del Parco archeologico naturalistico di Belverde per permettere la visita in sicurezza della Grotta Lattaia, l’illuminazione dell’interno della cavità, oltre alla realizzazione di due varianti al percorso di collegamento fra il Centro servizi del Parco e l’Archeodromo che consentano l’accessibilità anche a visitatori con disabilità motoria; il progetto prevede, inoltre, l’integrazione e potenziamento della segnaletica dei sentieri e del sistema dei pannelli didattico/informativi in parte già presenti.

Il luogo dell’evento: Centro servizi Belverde, Strada della Montagna, Cetona (Siena). Per informazioni: 0578 269416, oppure www.preistoriacetona.it.