Centenario Don Milani. A Città della Pieve il convegno “Il problemadegli altri è uguale al mio” organizzato dal Calvino,l’Università degli studi  e Università per stranieri

(Cittadino e Provincia) Martedì 30 maggio 2023, dalle ore 16 alle 18, presso la Sala Sant’Agostino di Città della Pieve, si terrà il convegno “Ilproblema degli altri è uguale al mio”, in occasione del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani.

Tale incontro, patrocinato dall’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, dal Comune di Città della Pieve e dall’associazione AltrEmenti insieme per l’autismo ODV, sarà svolto in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali,umane e della Formazione e l’Università per Stranieri di Perugia, Dipartimento di Lingua,Letteratura e Arti Italiane nel mondo.L’opera del priore di Barbiana, che negli anni ’50 fondò una scuola popolare per le famiglie dei contadini di una piccola località del Mugello, ha determinato un dibattito che ha portato a dellesensibili ripercussioni nel mondo dell’istruzione. A lui si deve ancora il merito di aver intrapreso metodiche dal punto di vista pratico che sono state oggetto della riflessione didattica dei decenni successivi e più in generale di aver anticipato temi che sono ancora oggetto di dibattito per la riforma della scuola.

All’incontro, organizzato dall’Istituto Italo Calvino di Città della Pieve, parteciperanno Floriana Falcinelli, già docente della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università agli studi di Perugia, Moira Sannipoli, docente associata in Didattica e Pedagogia speciale presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università di Perugia e Cristina Gaggioli, ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università per Stranieri di Perugia.