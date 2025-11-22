Castiglione. Zone Svantaggiate. Traica (FDI) “Collaboriamo per il bene del territorio”

(comunicato stampa) Il capogruppo Fratelli d’Italia, Francesca Traica, ha presentato una mozione per impegnare Sindaco e Giunta ad attivarsi presso la Regione per ottenere l’inserimento del Comune di Castiglione del Lago nella Zona Economica Speciale (ZES) dell’Umbria.

La proposta arriva in un momento in cui – sottolinea Traica – “il nostro territorio non può più permettersi ulteriori ritardi e mancanze”.

Nei mesi scorsi il Governo Meloni ha ottenuto dalla Comunità Europea l’autorizzazione ad inserire Umbria e Marche nel novero delle Regioni ZES (Zone economiche speciali) che possono usufruire di misure strategiche quali incentivi fiscali, credito d’imposta per nuovi investimenti, semplificazioni burocratiche, accesso facilitato ai fondi europei per promuovere sviluppo economico, attrarre investimenti, creare occupazione.

All’interno della Regione però non tutti i Comuni rispettano i rigidi parametri richiesti dalla ZES e Castiglione del Lago è purtroppo tra questi.

Occorre quindi che la Regione si attivi celermente per ovviare a questa disparità di trattamento tra Comuni che possono vedere le proprie imprese beneficiare di tali opportunità e altri, anche confinanti, a cui sono negate.

Traica chiede al Consiglio Comunale di impegnare Giunta e sindaco ad attivarsi con la Regione affinché siano ampliati i perimetri delle aree agevolate e Castiglione del Lago vi sia incluso.

«Bisogna che l’amministrazione si muova subito con la Regione Umbria e monitori il percorso per essere ammessi alla ZES, », afferma la Consigliera “il nostro territorio non puó permettersi di perdere anche questa opportunità, le imprese del territorio non possono subire le conseguenze di questo non esserci, si parla molto di sviluppo, di città del Trasimeno, ma dobbiamo poi essere più attenti, concreti e soprattutto pragmatici.”

“Se non ci muoviamo adesso, perderemo un’occasione storica”, aggiunge Traica, “perchè la ZES rappresenta una delle opportunità più rilevanti della storia economica italiana.

Se non ci inseriamo adesso, rischiamo di restare fuori dai giochi mentre altri territori, anche confinanti e che si affacciano come noi sul Trasimeno, si rafforzano”.

Dopo aver letto l’uscita di Burico sulla stampa, casualmente subito dopo il deposito della nostra mozione (…), c’è comunque fiducia che la maggioranza accolga la proposta senza distinzione di bandiera, come avvenuto per salvare il nostro ospedale.

Traica al riguardo fa un appello finale: “Collaboriamo per il bene del territorio, pur nella ferma critica politica, questo vuole essere un invito alla collaborazione istituzionale, auspichiamo che il sindaco e la Giunta vogliano lavorare insieme a noi per ottenere questo risultato. La ZES non è una battaglia di parte, è una sfida che riguarda il futuro economico di Castiglione del Lago. Davanti a un’opportunità così grande, dobbiamo muoverci uniti per non lasciarla sfuggire.»

Capogruppo FDI Castiglione del Lago

Francesca Traica