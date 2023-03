Castiglione. Si parla di Maradona a Narrazioni. Enzo Beretta presenta “Il re degli ultimi”

Il re degli ultimi è Diego Armando Maradona negli “anni napoletani” raccontato da Enzo Beretta. È il racconto dell’uomo che ha fatto innamorare una città, ha fatto battere il cuore all’unisono a Chiaia e al rione Sanità. Un amore reciproco, che non ha uguali.

Uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, forse il più grande, è il protagonista dell’appuntamento di sabato 1° aprile di “Narrazioni: storie, racconti, scritture”, il format di libri e cultura lanciato dal Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale. Alle ore 18 nella Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna il giornalista e scrittore Enzo Beretta presenta il suo “Il re degli ultimi” edito da Ultra con la prefazione di Fabrizio Roncone.

La sua missione era precisa: rendere felici gli ultimi, fare vincere i perdenti, dimostrare che l’impossibile è a portata di mano. Dal 5 luglio 1984 al 1° aprile 1991: i sette anni di Maradona a Napoli sono la storia della sua vita e indimenticabili per gli sportivi: lo scudetto e la gloria in Europa. Lo sono stati anche per Maradona, coccolato dai tifosi, amato come in famiglia. Non sono certo stati anni facili: il caos, il potere e molto altro.

Maradona approda in una squadra che sta per retrocedere e l’accompagna alla gloria, vincitore dove non si era vinto mai. La magia del condottiero in pantaloncini e maglietta è far sognare tutti: il destino di milioni di persone dipende da lui, da una giocata del numero 10, da un suo gol. Va tutto male? In compenso il Napoli è primo in classifica. Un miracolo e infatti lo pregano più di San Gennaro.

Il Pibe è il campione del mondo che nel tempo libero gioca per beneficenza in mezzo alle pozzanghere, e di notte, in gran segreto, porta un sorriso ai bambini malati in ospedale. È il prestigiatore con gli scarpini slacciati che durante gli allenamenti ferma il tempo a ogni casuale palleggio. È il fuoriclasse che sognano tutti i club, perché vince le partite da solo, è il compagno che quando si svuota lo spogliatoio trova le parole giuste per correggerti e spingerti oltre i tuoi limiti. È anche il divo capriccioso avvolto in morbide pellicce che esce all’alba dalle discoteche per poi restare a dormire fino al pomeriggio.

Napoli era la città perfetta per Diego. Le cattive frequentazioni della camorra e i demoni della cocaina sono la parte buia di questa storia incredibile, nella quale il più grande calciatore di tutti i tempi si consegna agli errori della vita come un comune mortale. In fondo, però, viene da chiedersi: cosa sarebbe stato Maradona senza Napoli?

Dal libro di Enzo Beretta, viene fuori un Maradona uomo incredibilmente reale, fatto di grandi passioni, di tenacia, di impegno sociale. La prefazione della pubblicazione di Edizioni Ultra è affidata a Fabrizio Roncone. Enzo Beretta è una ricchezza del nostro territorio: giornalista professionista, dal 2006 scrive articoli di cronaca nera e giudiziaria per Ansa, La Nazione, Panorama, Umbria24 e Il Messaggero. Ha pubblicato il libro d’inchiesta “Romanzo immobiliare”; “Il sistema Anemone” (Castelvecchi, 2013), “Favole alla sbarra” (Ultra, 2014) e “Il re degli ultimi” (Ultra, 2021). “Alibi” è il nome della sua rubrica podcast.

