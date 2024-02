Castiglione. Scende in campo il civico Brancaleoni. “Visto che la politica non sa dare risposte”

(Comunicato stampa) Castiglione Civica si presenta. Ho sempre pensato che i partiti siano uno strumento essenziale per la democrazia, ed ho anche militato per un periodo in un partito del centrosinistra; credo, però, che per l’Amministrazione di un comune, per la quale le scelte non devono essere guidate dall’ideologia o da superati schematismi politici, serva l’impegno di persone pronte a spendersi per l’interesse di tutti e che si assumano direttamente le responsabilità di fronte alla comunità, operando con buonsenso e nell’interesse dei cittadini.

Castiglione del Lago, negli anni, è stato penalizzato, specie dai livelli sovraordinati, per scelte (o non scelte) politiche che non hanno tenuto conto né della vastità ed eterogeneità del suo territorio, molto più esteso di tante città capoluogo di provincia italiane, né dei disagi derivanti da una collocazione ai margini dell’Umbria.

In questa consiliatura comunale, purtroppo, la stasi e l’immobilismo hanno generato un vistoso arretramento, che ha divaricato le distanze economico-sociali con i centri limitrofi.

Per decenni ho dedicato impegno, passione e le mie migliori energie nel mondo dell’associazionismo e del volontariato e in questi cinque anni all’interno del Consiglio comunale, dopo essere stato eletto in una lista civica, ho sempre tenuto ferme le mie posizioni e le mie lotte, come quella per la difesa della sanità pubblica e del nostro ospedale, che grazie alla mobilitazione di tante associazioni e di tanti cittadini dovrebbe essere completato e vedere almeno mantenuti i servizi.

Mi pongo, ora, insieme a tante persone animate dallo stesso spirito di appartenenza, a disposizione dei castiglionesi per proseguire questo percorso, nella direzione del civismo, della lotta contro le disuguaglianze, per far rimanere i nostri giovani nel territorio, dando loro opportunità, sicurezze e servizi efficienti.

Per fare questo, occorre un coinvolgimento continuo della cittadinanza, senza paura di “metterci la faccia”, accogliendo critiche e suggerimenti, senza nascondersi o limitarsi a pure operazioni di facciata e di rappresentanza.

Le scelte che più incidono su tutti noi devono essere ben ponderate e il frutto di trasparenza e confronto, scevri da presunzione e saccenza davvero fuori tempo.