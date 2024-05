Castiglione. Sara Tintilla “ Si, mi candido”

“Annuncio ufficialmente che l’8 e il 9 Giugno correrò per il consiglio comunale di Castiglione del Lago a sostegno del nostro candidato sindaco Matteo Burico Sindaco nella lista Burico Sindaco.

Sono fermamente convinta che la politica non sia solo un’improvvisazione temporanea, ma una vera e propria missione di vita. Come Alcide De Gasperi saggiamente affermava: “Ci sono molti che nella politica fanno solo una piccola escursione, come dilettanti, ed altri che la considerano, e tale è per loro, come un accessorio di secondarissima importanza. Ma per me, fin da ragazzo, era la carriera, la mia missione.”

Per me la politica è una passione innata. Un sentimento che mi ha accompagnato dall’infanzia fino ai primi impegni civici, dagli studi universitari in politica internazionale alla prima tessera di partito, quello stesso Partito di cui oggi, con orgoglio sono Presidente Provinciale. Credo nella politica della coerenza, della competenza e del coraggio.

Ritengo che il cambiamento a livello nazionale in Italia debba partire dai territori. Invece di limitarci a slogan e promesse generiche di rinnovamento, è importante identificare soluzioni concrete che siano adatte alle specifiche esigenze della nostra comunità e realtà. Sono necessari approcci moderni e sostenibili per affrontare i problemi locali, basati sulla valutazione accurata delle sfide e delle opportunità del nostro territorio.

Voglio portare una voce giovane, fresca e determinata all’interno del Consiglio comunale della nostra Città. Oggi, chiedo il vostro sostegno, la vostra fiducia per essere un punto di riferimento nei prossimi cinque anni, per ascoltare le vostre esigenze, e trasformarle in azione. Io, con voi, per una Castiglione del Lago che guarda con coraggio al futuro, in Europa, inclusiva, sicura, innovativa, green, ma soprattutto Viva e DI TUTTI.”

Sara Tintilla