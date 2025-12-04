Castiglione. Progetto Democratico e Castiglione Futura chiedono interventi sull’area della Stazione e certezze sull’Ospedale

(comunicato stampa) Le associazioni PROGETTO DEMOCRATICO e CASTIGLIONE FUTURA, espressione del civismo e della pluralità politica delle forze progressiste, unitamente ai rispettivi Gruppi consiliari, ravvisano la necessità di coordinare le proprie iniziative politiche per rafforzare l’azione della Amministrazione Comunale di Castiglione del Lago.
Il fine è dare un contributo più proficuo per affrontare le numerose questioni che attengono alle condizioni sociali ed economiche del nostro territorio, laddove a fattori di debolezza strutturale si sovrappongono difficoltà aziendali emergenti o ricadute di fenomeni climatici sfavorevoli.
Nel concreto, come componenti la maggioranza di governo locale, ravvisano l’urgenza di definire e affrontare due specifiche questioni:
- una ridefinizione dell’assetto e delle destinazioni del comparto sud del capoluogo e dell’area prospiciente la Stazione Ferroviaria in degrado urbanistico. Ciò richiede uno studio approfondito sulla riqualificazione delle suddette aree, oltre che sul centro storico e su via Firene e via Roma in prospettiva della variante che eliminerà il traffico pesante nella zona fontivegge.
- in relazione al nuovo Piano Sanitario Regionale in elaborazione oramai da moltri mesi, la necessità di certezza sul futuro dell’Ospedale come presidio sanitario del Trasimeno e sulla realizzazione di un nuovo Distretto sanitario che per tipologia, collocazione ed accessibilità sia adeguato alle necessità degli utenti. Per quanto riguarsa l’ospedale è fondamentale definire il ruolo ed i servizi sanitari nell’ambito gestionale dell’azienda ospedaliera. Per il distretto è urgente, considerata la precarietà della sede attuale, definire tempi e procedure per la realizzazione della nuova struttura. Visto e considerato l’annoso problema delle liste di attesa e la difficoltà, per la nostra realtà territoriale di confine, di usufruire delle prestazioni in strutture della Regione ubicate a distaze ragguardevoli, riteniamo indispensabile aprire un confronto con Regione Toscana per poter accedere alle strutture sanitarie vicine all’area ovest dell’Umbria.
Le nostre associazioni chiedono un impegno attento e costante del consiglio comunale sia sul primo punto richiamato che sulla definizione del piano sanitario regionale in fase di studio.