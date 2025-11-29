Castiglione. Presentata “Luci sul Trasimeno”. “Sarà il Natale delle meraviglie”

“comunicato stampa)

Alla presenza del CT dell’Italvolley “Fefè” De Giorgi, illustrata la manifestazione in programma da sabato 6 dicembre al 6 gennaio. L’Albero da record costruito sulle acque del Trasimeno ancora al centro delle iniziative progettate dall’Associazione “Eventi”. Maxi-campagna promozionale e accordi con Federalberghi Umbria e tour operator

Con “Luci sul Trasimeno” sarà “Il Natale delle Meraviglie”. A Castiglione del Lago ne sono tutti convinti e in particolar modo l’Associazione “Eventi” che nel 2019 ideò l’Albero di Natale in acqua più grande del mondo e nel corso degli anni ha saputo far crescere una manifestazione ora conosciuta su tutto il territorio nazionale e non solo. Figurarsi poi, se la presentazione dell’evento, svoltasi presso il VitaHUB di Vitakraft Italia messo gentilmente a disposizione da Claudio, Michela e Thomas Sciurpa, ha visto la presenza di un’ospite speciale come l’allenatore della nazionale maschile di Pallavolo campione del Mondo, Ferdinando De Giorgi, stupito per la grande organizzazione e pronto a sottolineare “l’importanza della squadra per ottenere grandi risultati, come hanno saputo dimostrare gli oltre cento volontari di cui mi hanno detto essere composta “Eventi Castiglione del Lago”.

Il cui Presidente, Marco Cecchetti, ha illustrato le novità dell’edizione 2025, la sesta: “Più attrazioni, novità accattivanti per grandi e piccini, spazi inediti per incontrarsi e conoscere meglio il territorio, addirittura un’area tutta per gustare le dolcezze delle feste. Ma non solo: una campagna di comunicazione e promozionale imponente, grazie anche al sostegno della Regione dell’Umbria, del GAL Trasimeno-Orvietano e di numerose importanti aziende private e accordi con realtà come Federalberghi Umbria e UmbriaSì, per veicolare l’evento e promuovere l’intero territorio lacoustre”. A fargli eco la vice-presidente Laura Parbuono che ha sottolineato “la vera e propria festosa task force per incentivare il turismo delle prossime festività e stabilire nuovi record di presenze. La sfida ambiziosa “andrà in scena” dal prossimo 6 dicembre e si protrarrà fino al 6 gennaio, per un mese di grande fascino tra luci e profumi, colori e calore, appuntamenti e sapori, mostre e iniziative culturali e di svago. Ma già è partita la campagna di comunicazione che avrà il suo apice nella messa in onda di uno spot televisivo sulle reti Mediaset in specifici periodi pre-natalizi”. A rendere il borgo lacustre fortemente attrattivo ci penseranno, poi, “l’ospitalità dei suoi abitanti, le bellezze della zona e le tante associazioni del territorio e non solo tra cui la nostra”, ha aggiunto Fiorello Primi, presidente de “I Borghi più belli d’Italia” , che non ha mancato di evidenziare la buona opportunità di catalizzare l’attenzione generale sulle annose problematiche del lago.

Ad illuminare il quale sarà innanzitutto il grande Albero di Natale, colossale opera ingegneristica, acceso a partire dalle 17.30 del 6 dicembre (ogni giorno anche altre due accensioni alle 19.30 e alle 22) con le sue 2.400 luci perimetrali, le 150 lampade interne alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 100% e altri numeri considerevoli come i 1.080 metri di lunghezza, i 50 metri di larghezza, i 7.165 metri di cavo complessivi utilizzati e ben 166 pali portanti su cui è sorretta la struttura. Una struttura mozzafiato visibile solo attraversando il “Percorso dell’Albero” e raggiungendo il Belvedere, da dove si potrà ammirare anche il fantasmagorico “Wonder Show” che stavolta non sarà solo proiezione di luci e fuochi sulla Rocca del Leone e sul Trasimeno, ma anche narrazione di storie natalizie. Nei pressi, il “Babbo Natale Christmas Garden”, un giardino incantato dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti; il “Sentiero del Presepe”, ispirato alla ricorrenza degli 800 anni del “Cantico delle Creature”; e l’area denominata “Le dolcezze di Luci sul Trasimeno” dedicata ai momenti più dolci del Natale, con un forte legame al mondo del cioccolato e il pesciolino goloso Ascanio in grande spolvero per la gioia dei bimbi.

Altra grande novità, il maxi-spazio “Arena Gal”, a cura del Gal Trasimeno-Orvietano, la cui direttrice Francesca Caproni ha evidenziato come lì saranno protagoniste le eccellenze del territorio con incontri, degustazioni eno-gastronomiche, cooking-show, momenti di svago e specifiche iniziative di spettacolo, letture e intrattenimento per i bambini che in ogni weekend saranno accompagnati in giochi e divertimento da simpatici animatori”.

La magia di “Luci sul Trasimeno” continuerà poi nelle vie del centro storico di Castiglione del Lago con tante altre attrazioni e appuntamenti: da “Castiglione del LEGO”, un mondo costruito con i celebri mattoncini, per grandi e piccoli appassionati, al “Ghiaccio Park” con la grande pista di pattinaggio per vivere la gioia del Natale in movimento; dalle “Casette del Natale”, dove artigianato, sapori e tradizioni locali si incontrano, ai vari momenti di socialità previsti di concerto con le associazioni del territorio fino al 6 gennaio (tutte le info saranno reperibili sul sito internet www.lucisultrasimeno.it).

L’infinità di proposte per tutti i gusti e le età, è sostenuta anche dalle istituzioni. L’Assessore regionale al Turismo Simona Meloni in collegamento video ha ribadito “il totale appoggio, anche concreto dal punto di vista degli investimenti economici, della Regione Umbria ai territori e ai tenti volontari che partecipano con dedizione all’organizzazione”; mentre il Consigliere regionale Cristian Betti ha utilizzato parole come “creatività, immaginazione, creazioni e sogni alla base dell’evento castiglionese nell’ottica della creazione di una rete di comuni umbri capaci con le proprie iniziative di sviluppare una visione di Umbria aperta al turismo soprattutto delle famiglie non solo durante le Festività”. Grande soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale con il Sindaco Matteo Burico che non ha mancato di ricordare “le difficoltà iniziali di quella che da una scommessa è diventata una straordinaria occasione per stimolare la forza e l’orgoglio di una comunità intera con ricadute benefiche sul tessuto economico e sociale di Castiglione del Lago”.

Grande attenzione anche da parte degli operatori economici che aderiscono al progetto “Impresa Amica” di Confcommercio Trasimeno, con il suo presidente Mirko Salvi a sottolineare “la grande collaborazione di tutti per rendere Castiglione del Lago un punto di riferimento nel centro Italia per tutto il periodo natalizio”. In tal senso ha annunciato anche “l’accordo grazie al quale “Luci sul Trasimeno” entra ufficialmente a far parte del circuito di promozione di Federalberghi Umbria, coinvolgendo oltre 300 strutture ricettive distribuite su tutto il territorio regionale attraverso l’installazione di totem informativi sull’evento con l’obiettivo di rafforzare il legame tra ricettività e manifestazioni di rilevanza regionale£. Ma non è tutto: sempre grazie al coordinamento di Confcommercio Trasimeno, è stata attivata anche la collaborazione con il tour operator UmbriaSì, partner per la costruzione di pacchetti turistici integrati. Le proposte includeranno soggiorno in struttura ricettiva, visita all’evento, una cena in ristoranti selezionati del territorio e l’esperienza culturale nel percorso museale di Palazzo della Corgna per offrire ai visitatori un’opportunità completa di destinazione, in cui l’evento diventa il cuore di un soggiorno che unisce cultura, accoglienza, gastronomia e territorio.

Infine, tra le partnership di maggiore rilievo dell’edizione 2025 rientrano anche quelle con Vitakraft Italia, Banca Centro (presente il Direttore Generale Umberto Giubboni) e come new entry Unicoop Etruria, che assicurerà una promozione capillare dell’evento nei propri punti vendita presenti in Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo ampliando significativamente la visibilità dell’iniziativa su un bacino interregionale di grande importanza e offrendo un’agevolazione dedicata per l’ingresso all’evento. In tema di agevolazioni, giova ricordare quelle confermata per i residenti nel comune castiglionese che quest’anno verranno estese a quelli di tutti gli otto comuni del comprensorio del Trasimeno, con la possibilità dunque di avere con un unico biglietto l’ingresso illimitato all’area dell’evento.

