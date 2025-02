Castiglione. Mariella Spadoni spiega i punti chiave del bilancio 2025-2027

(comunicato stampa) Nella seduta del 6 febbraio 2025 il Consiglio Comunale di Castiglione del Lago ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 con un solo voto contrario e tre astensioni. Un passo decisivo per l’amministrazione, che ha presentato un bilancio solido e pragmatico, frutto di scelte oculate e di una gestione attenta nella precedente consiliatura.

Il bilancio riflette una strategia chiara indirizzata alle seguenti priorità: consentire il completamento delle grandi opere pubbliche avviate e allo stesso tempo realizzare interventi di manutenzione straordinaria sulle frazioni, sulla base delle esigenze emerse nel confronto con cittadini, sindacati, parrocchie e attività economiche. L’Assessora al Bilancio e Partecipazione, Mariella Spadoni, ha sottolineato il valore di questo confronto, che ha permesso decisioni mirate e concrete.

Ha illustrato la positività di alcuni indicatori fondamentali alla base della programmazione finanziaria e strategica: la tempestività dei pagamenti nel 2024 si è attestata su una media di 28 giorni (30 giorni è il limite da rispettare), il debito commerciale residuo al 31.12.2024 è sceso dai 402.355 euro del 2023 ai soli 23.716 euro nel 2024. La previsione delle spese correnti, pari a 16,8 milioni di euro nel 2024, cala a 16,3 milioni nel 2025, confermando una gestione finanziaria equilibrata. Anche l’indebitamento resta contenuto: nel 2025 sarà al 3,53%, per scendere al 3,12% nel 2027, ben al di sotto del limite massimo del 10% fissato per i comuni con più di 15.000 abitanti.

Tra gli investimenti previsti, spiccano i 750.000 euro destinati alla manutenzione stradale nel triennio, gli 889.963 euro per la manutenzione straordinaria del territorio, il decoro urbano e la segnaletica e i 60.000 euro per il potenziamento della videosorveglianza. Sul fronte cimiteriale, sono stati stanziati 300.000 euro per nuovi loculi oltre ai 160.000 già stanziati a fine 2024 per interventi a Pozzuolo e Piana e 75.000 per manutenzione ordinaria, oltre ad aver già assegnato l’ appalto triennale per la gestione che prevede una spesa di € 409.992.

Il Sindaco Matteo Burico ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione del bilancio, sottolineando come questo consentirà di completare i progetti avviati e pianificare interventi futuri per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Un capitolo importante riguarda la lotta all’evasione fiscale, con un recupero previsto sul triennio di 1,7 milioni di euro, nell’ottica di garantire giustizia ed equità.

Il 65% delle somme recuperate sarà destinato, al netto delle quote obbligatoriamente destinate sulla base dei vincoli di legge imposti, all’Assessorato alle Politiche Sociali per sostenere chi è in maggiore difficoltà. L’approvazione di questo bilancio conferma la volontà dell’amministrazione di gestire le risorse pubbliche con responsabilità, garantendo investimenti mirati per il benessere della comunità e una gestione efficiente e sostenibile del territorio.