Castiglione. “Luci sul Trasimeno”, ogni giorno uno spettacolo diverso

(comunicato stampa) Unica al mondo, l’opera “dinamica” di Castiglione del Lago sarà il fulcro degli eventi natalizi: attrazioni, emozioni, sostenibilità ambientale e bambini in primo piano

Ogni giorno uno spettacolo diverso. Ogni sguardo una percezione unica. Ogni immagine un ricordo da conservare. Ogni evento un impulso per scaldare il cuore. Tra luci e colori, profumi e attrazioni è arrivato il momento di accendere “Luci sul Trasimeno” e l’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua. Dall’8 dicembre, per un mese, Castiglione del Lago si trasformerà in un vero e proprio regno incantato. A seconda del cielo, dei movimenti delle acque e del punto di osservazione, si potrà ammirare ogni volta in modo diverso la più grande opera “dinamica” che sia mai stata progettata. Sua maestà l’Albero sull’acqua, che dopo giorni di incessante lavoro da parte dei tanti volontari dell’Associazione Eventi Castiglione del Lago e.t.s., è finalmente pronto a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Uno spettacolo irripetibile disegnato sullo specchio d’acqua su cui si affaccia il borgo di Castiglione del Lago per una sfida architettonica lunga 1.080 metri e larga 50, con 2.600 luci perimetrali collegate da 7.000 metri di cavo sorretto da 165 pali portanti, che vengono smontati a fine evento e rimontati ogni dicembre.

Superata l’emergenza “Covid 19”, l’evento torna con tutte le sue attrazioni e un intenso programma articolato fino all’8 gennaio 2023 per una terza edizione destinata a far parlare di sé. La magia inizia con la prima accensione, prevista per le ore 17.30 di giovedì 8 dicembre con una suggestiva cerimonia inaugurale che prevede spettacoli di luce e musica, tra danza e teatro. Detto che l‘energia utilizzata per accendere l’albero e alimentare l’evento nel suo complesso proverrà interamente da fonti rinnovabili, grazie al sostegno e al contributo di Futura Energie, l’altro dato rilevante è che l’intera manifestazione sarà totalmente a misura di bambino con la novità assoluta dell’ingresso gratuito fino a 12 anni nell’accesso al “Percorso dell’albero” e alle iniziative ad esso collegate (biglietto a 8 euro per gli adulti).

Proprio ai bimbi saranno dedicate molte delle iniziative programmate all’interno del percorso: a ridosso della Rocca Medievale saranno godibili la “Terrazza panoramica” (unico punto di visione dell’albero sull’acqua) e il “Bosco incantato” dove i visitatori, immersi in uno spettacolo di luci, verranno accompagnati da simpatici elfi all’interno del bosco di Babbo Natale (qui i bambini potranno divertirsi facendo tante attività come costruire decorazioni natalizie, ascoltare storie e mandare la letterina a Babbo Natale); entrando nella Rocca del Leone, invece, atmosfera d’incanto con lo “Spettacolo della natività”, una narrazione audiovisiva capace di coinvolgere lo spettatore con una proiezione immersiva sulle antiche mura (il progetto è una produzione di Int. Geo. Mod. Perugia con testi di Mirko Revoyera, illustrazioni e animazioni di Luciano Carrera e Andrea Marchi, musiche originali di Federico Ortica). All’esterno del “Percorso dell’albero” verranno, invece, concentrate le altre tradizionali attrazioni che caratterizzano il Natale castiglionese: la divertente pista di pattinaggio sul ghiaccio, la scintillante ruota panoramica, le accattivanti casette del mercatino natalizio e l’inedita “piazzetta del gusto”, il luogo perfetto dove soddisfare la golosità dei visitatori con tante specialità natalizie.

“Luci sul Trasimeno” propone anche spettacoli ispirati all’arte del territorio: ad attendere i visitatori a Palazzo della Corgna, infatti, “Paesaggio di Natale”, un videomapping architetturale immersivo ispirato all’arte di Pietro Vannucci detto “il Perugino” e di Luca Signorelli, entrambi nati nel territorio circostante.

L’esperienza proietta i visitatori nel paesaggio rinascimentale di questi due grandi artisti, operando delle contaminazioni tra le loro più celebri opere. Lo spettatore si troverà così a compiere un viaggio nel tempo, in un paesaggio idealizzato, ma ispirato dalla bellezza del territorio, dalle sue dolci colline e dall’unicità del Lago Trasimeno, nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, grazie al Progetto di Lagodarte Impresa Sociale soc. coop. e ai contenuti multimediali a cura di Movimento Creative Label.

Numerose, infine, le iniziative collaterali che ruoteranno attorno all’Albero in acqua. A cominciare dalla I edizione del “Trofeo Luci sul Trasimeno”, gara podistica competitiva su strada di km 10 che si disputerà domenica 11 dicembre (partenza alle ore 9.30 da via Belvedere), organizzata dal Gruppo Sportivo Filippide e valida per il “Circuito Avis 2022”. Altro appuntamento di rilievo quello della II edizione de “La Regata di Ascanio”, prevista per sabato 17 dicembre al calare della sera, quando il Trasimeno e il suo maestoso Albero saranno invasi da un turbinio di piccole imbarcazioni con le vele illuminate per uno spettacolo altamente suggestivo. Infine, una delle 30 accensioni previste nel periodo natalizio sarà dedicata ai “Borghi più Belli d’Italia”, alla presenza dei sindaci delle città di Poppi, Gradara, Pacentro e Castel San Pietro Romano: le bellezze di questi comuni saranno infatti le protagoniste della prossima edizione della Festa del Tulipano.

Per tutte le informazioni sugli eventi natalizi castiglionesi e l’acquisto dei biglietti per il “Percorso dell’albero” è possibile visitare il sito internet www.lucisultrasimeno.it.

