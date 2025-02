Castiglione. “La Voce dei Cittadini” “L’acqua del Montedoglio e’ compatibile con quella del Trasimeno”

(Riceviamo e pubblichiamo) La notizia della compatibilità dell ‘acqua del Montedoglio con quella del Trasimeno e’ una buona notizia che non ci sorprende.La “Voce dei Cittadini”ha chiesto più volte l’ apertura della saracinesca al fosso Paganico per immettere acqua al Trasimeno.L’ impianto del Paganico a Castiglione del Lago e’ stato inaugurato nel 2015 e in 10 anni nella peggiore delle ipotesi se fosse stato utilizzato avrebbe consentito di immettere almeno 100 milioni di metri cubi di acqua. Oggi il Trasimeno anziché essere a meno 1 e 45 centimetri sotto lo zero idrometrico sarebbe stato a meno 45 centimetri.La questione e’ stata portata all’ attenzione delle istituzioni più volte e da ultimo qualche giorno fa’ con un ottimo servizio del Tg3 Regionale.Ora le istituzioni non hanno più alibi,devono solo correre,perché il Lago ha sete.