Castiglione Futura “ Alta Velocità’ a Creti, ottima notizia purché si creino collegamenti di supporto”

(comunicato stampa) L’indicazione del tavolo tecnico che era stato istituito con il protocollo a firma dei due Governatori Giani e Tesei, del Ministro Giovannini e dell’allora AD di RFI Vera Fiorani per individuare la località più adatta dove insediare la Stazione dell’Alta Velocità Medio Etruria ha dato il suo responso tecnico sulla base di 30 diversi parametri: CRETI è il luogo più idoneo per realizzare il sogno della stazione dell’alta velocità.

Per il nostro territorio si tratta di un’occasione storica e molto positiva per dare all’Umbria la possibilità di rompere l’isolamento atavico dal resto del Paese.

La nuova stazione di CRETI, potrà essere, come accaduto nel caso della Mediopadana, un autentico fattore di sviluppo per le due regioni e soprattutto per tutte e tre le province confinanti, le toscane Arezzo e Siena e Perugia.

Castiglione del Lago potrà beneficiare fortemente di questa porta d’ingresso veloce in Umbria, sarà però necessario, anche per non rendere concreto il rischio di chi parla di una cattedrale nel deserto, definire nei tempi giusti tutti quei collegamenti su gomma di supporto all’ingresso nel nostro territorio.

Occorre immaginare – a nostro avviso -oltre al solo intervento pubblico anche una sinergia con il settore privato, quello delle strutture ricettive ed alberghiere in primis.

Abbiamo tutto il tempo per elaborare un buon progetto d’intesa con tutte le istituzioni interessante, un tempo adeguato che non andrà però sprecato.