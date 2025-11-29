Castiglione. Fratelli d’Italia “ Affrontare il tema sicurezza è sempre più necessario”

(comunicato stampa) “A Castiglione del Lago continuano gli episodi di criminalità e sta cambiando la percezione di sicurezza dei nostri cittadini,” sostiene il capo gruppo FDI, Francesca Traica.

“È di ieri sera la notizia di una rapina dell’incasso al bar della frazione di Gioiella con le stesse modalità di quella avvenuta, il giorno prima, in un negozio nella frazione di Piana”, aggiunge Traica, “si rende necessaria una presa di posizione immediata, chiara e determinata da parte della politica locale”.

“Infatti”, aggiunge la Capogruppo Traica, “pur riconoscendo il grande lavoro delle forze dell’ordine presenti sul territorio, gli episodi richiamati sono in continuo aumento e prima che dalle rapine e furti si passi a qualcosa di irreparabile occorre che la politica locale affronti il tema della sicurezza senza altro indugiare”.

La mozione FDI sulla sicurezza, non inserita per volontà di Burico & C. nell’odg dell’ultimo Consiglio e rinviata a data da destinarsi, mirava ad ottenere un canale preferenziale, perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto il resto, è e deve rimanere una priorità per la politica e per chi governa un territorio”.

Solo dopo le nostre sollecitazioni, in Consiglio e sulla stampa, l’ex assessore Duca, ora responsabile della commissione sicurezza, ha preso l’impegno a convocarla, per la prima volta dall’insediamento della nuova amministrazione, e, notizia dell’ultima ora, sembra che la data sia il prossimo 11 dicembre.

Anche se le premesse non sono delle migliori visto che lo stesso Consigliere di Progetto Democratico ha dichiarato in Consiglio “io sono di una generazione che crede che il problema sicurezza non si risolve con le forze dell’ordine…”.

Vedremo allora se e cosa proporrà, forse un’altra bandiera da esporre alle finestre della sede comunale?

Auspichiamo invece unità d’intenti, proposte concrete e interventi mirati a restituire a Castiglione del Lago quella sensazione di sicurezza e tranquillità quotidiana che ormai tutti abbiamo smarrito.