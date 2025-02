Castiglione. Francesca Traica eletta coordinatore comunale di Fratelli d’Italia

(comunicato stampa) Sabato 8 febbraio, in occasione del congresso comunale presieduto dal Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Moio, alla presenza del Consigliere Regionale Matteo Giambartolomei e di Simona Vitali, Consigliere Comunale di Gualdo Tadino, Francesca Traica è stata eletta coordinatore comunale del partito.

Nel segno della continuità, dunque, è stata eletta, alla guida del locale partito di Giorgia Meloni, l’Avv. Francesca Traica, politica di grande esperienza, esponente storico della destra castiglionese.

Completamente rinnovato, invece, il coordinamento comunale, che affiancherà Traica nel lavoro di potenziamento e crescita del partito a livello locale.

“L’auspicio” dichiara Traica “è quello di poter continuare, con grande senso di responsabilità, a lavorare per far crescere Fratelli d’Italia Castiglione del Lago, che resta, anche a livello locale, il primo partito di centro destra e di ampliarne gli orizzonti, rendendolo sempre più solido punto di riferimento per i cittadini castiglionesi che si stanno via via avvicinando, numerosi e attivi.”

“Un grande ringraziamento” conclude Traica, “va a Sergio Nuccioni che ha guidato, a livello locale, il partito in questi ultimi anni, per l’impegno profuso per la crescita e il consolidamento di Fratelli d’Italia Castiglione del Lago”.