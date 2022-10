Castiglione. FDI “Farsa in Consiglio Comunale sulle spese per gli eventi natalizi e primaverili”

Castiglione. FDI “Farsa in Consiglio Comunale sulle spese per gli eventi natalizi...

Si è tenuto ieri sera, in Consiglio Comunale, il passaggio istituzionale che il Gruppo FDI chiedeva dal mese di Agosto.

Finalmente in discussione, infatti, le due interrogazioni presentate in ordine alle spese sostenute da parte del Sindaco e della sua Giunta in ordine al patrocinio degli eventi natalizi e primaverili.

Un Sindaco apparentemente molto tranquillo, ma in verità assai nervoso, ha recitato un copione scritto e concordato, sottraendosi alla discussione, non rispondendo, volutamente, a nessuno dei 20 quesiti richiesti e sostenendo di averlo già fatto, a suo dire, in modo più che esaustivo, sulla stampa.

“Era importante”, sostiene Traica,” che l’amministrazione comunale si assumesse le responsabilità di una risposta ai vari quesiti sollevati dal nostro gruppo nelle sedi preposte, dinanzi ai propri concittadini presenti in sala ed a quelli che ci seguivano in streaming, anziché solo e limitatamente sulla stampa.

“La sensazione è stata quella di una farsa”, aggiunge Traica, “costruita ad arte per evitare un peggioramento della già compromessa posizione poltica del Sindaco Burico e della sua Giunta sulla questione delle spese per gli eventi natalizi e primaverili,

a maggior ragione dopo che si è scoperto che il Sindaco ha partecipato alla costituzione dell’ente del terzo settore che li organizza, quale socio fondatore e Consigliere del Direttivo, come lui stesso ha confermato ieri sera, almeno fino, sempre a suo dire, ma senza dimostrarlo con gli atti, alle dimissioni avvenute in occasione delle primarie del partito per cui poi si sarebbe candidato”.

Traica, afferma al riguardo, “che è politicamente molto grave che un Sindaco sia o sia stato socio fondatore di un’associazione di cui poi ha patrocinato le iniziative, in qualità di Primo cittadino, impegnando, con contibuti ancorché indiretti, somme pubbliche più che rilevanti.

Il tutto ci costringe a fare più di una considerazione, e cercare la massima chiarezza sulla questione, aggiunge.”

Due sono i profili da analizzare.

Il primo, prettamente politico, riguarda le scelte effettuate al riguardo dall’amministrazione comunale, che interessano direttamente tutti i castiglionesi, in quanto sono stati usati soldi pubblici per “agevolare”, a dire del Primo cittadino, la promozione del territorio.

“Al riguardo”, Traica precisa, “ben venga la promozione del territorio, ma in questo caso, tenuto conto anche della situazione economico finanziaria dell’ente, si sono investite somme eccessivamente importanti, che ben potevano essere utilizzate in altre partite, vedi il sociale, vedi la manutenzione del territorio, dei cimiteri e perché no interventi più rilevanti a favore e nei confronti delle famiglie e delle locali imprese, nel periodo storico di grave crisi economica e sociale che stiamo vivendo.”

Il secondo profilo riguarda le modalità che hanno contraddistinto la costituzione del rapporto con l’associazione anzidetta, da parte del Sindaco e della sua Giunta, le procedure adottate e la poca trasparenza utilizzata rispetto ad esempio altri casi simili dove prima di sottoscrivere un’intesa si sono promossi avvisi pubblici di interesse all’organizzazione e gestione di cose pubbliche.

“È certo,” sostiene Traica, “che ieri è stato pressoché impossibile, visto l’ostruzionismo subito, intavolare un serio confronto politico sul tema.”

“Come da copione teatrale,” continua la Capogruppo FDI, “ci venivano consegnati due plichi inerenti alle risposte scritte richieste e così archiviata e liquidata la questione senza la minima discussione.”

“Comunque, ” conclude Traica, “preso atto della condotta tenuta ieri dal Sindaco e dalla sua Giunta, il nostro Gruppo Consiliare è sempre più convinto che si debba continuare a far luce sull’operato dell’amministrazione comunale su questo tema.

Per tale ragione, sarà inevitabile inviare tutta la documentazione raccolta alle competenti autorità.”

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Castiglione del Lago

Avv. Francesca Traica

Ing. Gianluca Pierini

Geom. Becciolotti Pamela