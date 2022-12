Castiglione. Domenica 11 il “Trofeo Luci sul Trasimeno”, anteprima natalizia della Strasimeno

(AKR) Una lunga storia per la Strasimeno, il principale evento sportivo del Trasimeno, che il prossimo 12 marzo raggiunge il traguardo della ventunesima edizione. Ma intanto il GS Filippide in collaborazione con Eventi Castiglione del Lago ha pensato di inserire un appuntamento podistico interno a “Luci sul Trasimeno”: domenica 11 dicembre si svolgerà il 1° “Trofeo Luci sul Trasimeno” gara sui 10 km con partenza e arrivo dal famosissimo Albero di Natale costruito sull’acqua più grande del mondo. Il ritrovo è previsto all’ingresso del Percorso dell’Albero in Via Belvedere alle ore 7:30 con partenza alle ore 9:30: il percorso cittadino arriverà fino all’aeroporto con ritorno e arrivo sempre all’entrata dell’albero. Saranno premiati i primi tre classificati (uomini e donne) delle 13 categorie previste. Informazioni e regolamento sul sito: www.filippide.it e al telefono 3470068742. Iscrizioni sul sito: www.icron.it.

Parallelamente la macchina organizzativa della Strasimeno 2023 è già partita con i volontari del “Comitato Strasimeno”, composto da A.S.D Filippide e Atletica AVIS Perugia, che si occupa dell’organizzazione della “Strasimeno-Ultramaratona nel Parco del Trasimeno”, al lavoro da mesi. La gara, omologata FIDAL e inserita nel calendario IUTA di ultramaratona, è fissata per domenica 12 marzo con partenza alle ore 9:15 dal Lido Arezzo di Castiglione del Lago, come accade da diverse edizioni.

Due le novità di rilievo spiegate dal presidente del Comitato Strasimeno Giovanni Farano: «La prima è costituita dal prevedibile utilizzo della pista ciclabile, visto lo stato di avanzamento dei lavori, nel tratto finale della 58 km che costeggia la Statale 71 dalla fine della Via Romea e fino a Castiglione del Lago: questa bella novità sarà senz’altro apprezzata dai podisti che fino ad ora si sono sempre trovati a correre sull’asfalto dovendo fare anche attenzione al traffico veicolare quando hanno già sulle gambe oltre 50 km. La seconda novità sarà l’introduzione regolamentata di percorsi dedicati a camminatori: prevediamo, oltre alla solita passeggiata di 7 km a Castiglione del Lago anche distanze di 9 km con arrivo a Borghetto, 17 km con arrivo a Santarcangelo e 20 km con arrivo a Passignano. Il comitato organizzatore, da quest’anno, conduce una promozione mirata verso podisti di altre nazioni: si tratta di una promozione affidata in esterno a soggetti che hanno esperienza in questo ambito. Ci proponiamo fuori Italia e pensiamo di poter raccogliere qualche risultato già nella prossima edizione, anche se prevediamo di raccoglierne i frutti nelle prossime edizioni 2024 e 2025».

I traguardi intermedi, tutti con partenza da Castiglione del Lago sono 10 km con arrivo a Borghetto di Tuoro sul Trasimeno, la Mezza Maratona di 21,097 km con traguardo a Passignano sul Trasimeno, la 34 km con traguardo a San Feliciano e la Maratona di 42,195 km con traguardo a Sant’Arcangelo.

Nelle 20 edizioni disputate si sono sommate ben 22098 presenze totali alla gara. Nella classe “regina”, l’ultramaratona di 58 km, il recordman tra gli uomini sono Alberico Di Cecco e Carmine Buccilli con quattro vittorie; tra le donne è Monica Carlin che detiene il prestigioso record di 5 vittorie. Un posto di rilievo lo ha sempre assunto anche la mezza maratona: la 21,097 km si è guadagnata nel tempo un suo spazio, considerando soprattutto che, sin dal suo esordio datato 2007, ha raccolto un numero sempre molto alto di partecipanti fino a superare i 500 arrivati nel 2013. Nel 2022 Carmine Buccilli e Silvia Torricelli hanno vinto l’Ultramaratona nelle rispettive categorie maschile e femminile.

«Chiaramente gestire ben 5 percorsi è complicato – spiega il presidente Farano – e fondamentale sarà l’apporto dei tantissimi volontari che ci aiutano attraverso il coinvolgimento di altre associazioni locali. Le iscrizioni intanto stanno andando avanti e invitiamo i corridori a iscriversi entro il 5 febbraio per avere uno sconto sulla quota piena». Il costo fino al 5 febbraio è 45 euro per l’Ultramaratona, 40 per la Maratona, 30 per la 34 km., 25 per la Mezza Maratona, 10 euro per la 10 km. Per informazioni si può chiamare il Comitato Strasimeno ai numeri 331.4376645 e 347.0826009 oppure visitare il sito www.strasimeno.it