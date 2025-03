Castiglione del Lago premiato per il quarto anno consecutivo da Plastic Free

(comunicato stampa) Per il quarto anno consecutivo, il Comune di Castiglione del Lago ha ricevuto il prestigioso Premio Plastic Free, confermando il proprio impegno concreto nella tutela ambientale e raggiungendo il livello di virtuosità “due tartarughe”, simbolo di una gestione sempre più sostenibile del territorio.

La cerimonia di premiazione si è svolta l’8 marzo a Napoli, alla presenza di amministratori provenienti da tutta Italia. A rappresentare il Comune di Castiglione del Lago erano presenti la Vice Sindaca Andrea Sacco e l’Assessora all’Urbanistica Beatrice Boscherini, che hanno avuto modo di confrontarsi con altre realtà virtuose e di ascoltare gli interventi del parlamentare europeo Antonio De Caro e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

«Questo riconoscimento premia l’impegno di un intero territorio nel ridurre l’impatto della plastica sull’ambiente – ha dichiarato la Vice Sindaca Andrea Sacco. – La sostenibilità ambientale deve essere una priorità per tutti: come amministrazione vogliamo continuare a promuovere azioni concrete, ma serve il coinvolgimento della cittadinanza, delle scuole, delle imprese. Ridurre l’uso della plastica significa migliorare la qualità della vita di oggi e delle generazioni future».

Il riconoscimento ottenuto non è solo motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo a fare ancora di più. Per questo, l’Amministrazione comunale sta lavorando all’istituzione di un tavolo di consultazione che coinvolgerà associazioni e cittadini nella definizione di strategie e iniziative per migliorare ulteriormente la sostenibilità ambientale del territorio.

Nel frattempo, l’impegno prosegue con azioni concrete: il prossimo appuntamento è fissato per sabato 16 marzo alle ore 10:00 in via S. Nicola (vicino al Centro Commerciale Agilla), dove si terrà una nuova giornata di pulizia ambientale, promossa dai referenti locali di Plastic Free, Monica Poggiani e Mirco Innocenti. Un’occasione per chiunque voglia dare il proprio contributo per un territorio più pulito e sostenibile.

L’Amministrazione comunale ringrazia Plastic Free, i referenti zonali e tutti i volontari che, con il loro impegno quotidiano, rendono possibile questo percorso di miglioramento ambientale.