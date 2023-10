Castiglione. Consiglio Comunale approva un documento di richiesta di incontro alla Regione.

(comunicato stampa) Approvato a maggioranza in Consiglio Comunale un ordine del giorno nel quale viene richiesta L’AUDIZIONE DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO E DEI RAPPRESENTANTI I GRUPPI CONSILIARI, PRESSO LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DELLA REGIONE DELL’UMBRIA “SANITÀ E SERVIZI SOCIALI” ALLA PRESENZA DELL’ASS.COLETTO DEL DIRETTORE GENERALE D’ANGELO.

Il documento presentato e illustrato nella seduta di Consiglio del 29 us, dalla consigliera Rosella Paradisi, prende origine dalla critica situazione della Sanità nel nostro Comune – e più in generale nell’area del Trasimeno. L’atto nasce dalla condivisione tra forze politiche del centro sinistra, Castiglione Futura e Movimento 5 Stelle, che assieme a Progetto Democratico, ritengono ormai improcrastinabile la necessità di avere risposte chiare da parte dell’Assemblea Regionale in merito a:

1. alla riconfigurazione della Rete Ospedaliera prevista dal nuovo Piano Sanitario Regionale, per l’ospedale di Sant’Agostino, la destinazione di Ospedale di base con Pronto Soccorso H 24, facendo propri i criteri già espressamente indicati nella DGR 1418/2022 e recentemente confermati nella nota redatta dall’Agenzia Umbria Notizie del 15/09/2023. Ciò permetterebbe anche l’ultimazione dei lavori che interessano il locale plesso ospedaliero.

2. a inserire nel contesto generale del nuovo Piano Sanitario indicazioni puntuali inerenti alla stabilità della sede distrettuale di Castiglione del Lago, inclusa l’eventualità di creare una nuova struttura, o di sfruttare quelle già esistenti;

3. a prevedere nella programmazione sanitaria l’attuazione di “Accordi di confine” tra Regioni da attuare in particolare nei territori periferici con i quali definire e organizzare la collaborazione con i presidi viciniori della Toscana. Riteniamo che la convenzione con la Toscana ed il potenziamento del distretto siano indispensabili per garantire i servizi sanitari territoriali, evitando ai nostri concittadini continui spostamenti in altre strutture della regione molto più distanti.

Progetto Democratico, Castiglione Futura e il Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Trasimeno ritengono di sollecitare questo incontro impegnandosi a informare la popolazione delle risposte che la Commissione vorrà darci.