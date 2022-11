Castiglione. Benedetta Tobagi protagonista a “Narrazioni: storie, racconti, scritture”

Domenica 13 novembre alle ore 17 presso la Sala del Teatro di Palazzo della Corgna la scrittrice milanese presenterà il suo “La Resistenza delle donne” appena pubblicato da Einaudi.

Le donne furono protagoniste della Resistenza: prestando assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita. Una “metà della Storia” a lungo silenziata a cui Benedetta Tobagi ridà voce e volto, a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi. Ne viene fuori un inedito album di famiglia della Repubblica, in cui sono rimesse al loro posto le pagine strappate, o sminuite: le pagine che vedono protagoniste le donne. “La Resistenza delle donne” è dedicato «A tutte le antenate»: se fosse una mappa, alla fine ci sarebbe un grosso «Voi siete qui». Insieme alle domande: «E tu, ora, cosa farai? Come raccoglierai questa eredità?».

La storia delle donne italiane ha nella Resistenza e nell’esperienza della guerra partigiana uno dei suoi punti nodali, forse il più importante. Benedetta Tobagi la ricostruisce facendo ricorso a tutti i suoi talenti: quello di storica, di intellettuale civile, di scrittrice. “La Resistenza delle donne” è prima di tutto un libro di storie, di traiettorie esistenziali, di tragedie, di speranze e rinascite, di vite. Da quella della “brava moglie” che decide di imbracciare le armi per affermare un’identità che vada oltre le etichette, alla ragazza che cerca (e trova) il riscatto da un’esistenza di miseria e violenza, da chi nell’aiuto ai combattenti vive una sorta di inedita maternità, a chi nella guerra cerca vendetta e chi invece si sente impegnata in una “guerra alla guerra”, dalle studentesse che si imbarcano in una grande avventura, inclusa un’inedita libertà nel vivere il proprio corpo e a volte persino il sesso, alle lavoratrici per cui la lotta al fascismo è la naturale prosecuzione della lotta di classe.

Benedetta Tobagi racconta queste storie facendo parlare le fotografie che ha incontrato in decine di archivi storici. Ne viene fuori quasi un album di famiglia della Repubblica, ma in cui sono rimesse al loro posto le pagine strappate, o sminuite: le pagine che vedono protagoniste le donne. Un libro che possiede il rigore della ricostruzione storica, ma anche una straordinaria passione civile che fa muovere le vicende raccontate sullo sfondo dei problemi di oggi: qual è il ruolo delle donne, come affermare la propria identità in una società patriarcale, qual è l’intersezione tra libertà politiche, di classe e di genere, qual è il rapporto tra resistenza civile e armata, tra la scelta, o la necessità, di combattere e il desiderio di pace?

Benedetta Tobagi è nata a Milano nel 1977. Figlia di Walter Tobagi, ucciso dai terroristi nel 1980, è laureata in filosofia, Ph.D in storia presso l’Università di Bristol, continua a lavorare sulla storia dello stragismo con una borsa di ricerca all’Università di Pavia.

È stata conduttrice radiofonica per la Rai e collabora con La Repubblica. Dal 2012 al 2015 è stata membro del consiglio di amministrazione della Rai. Si occupa di progetti didattici e formazione docenti sulla storia del terrorismo con la Rete degli archivi per non dimenticare. Per Einaudi ha pubblicato “Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre” (2009 e 2011), “Una stella incoronata di buio. Storia di una strage impunita” (2013 e 2019), “Piazza Fontana. Il processo impossibile” (2019) e “La Resistenza delle donne” (2022).

Ingresso gratuito: prenotazioni al numero 075 9658260.

Ufficio Stampa del Comune di Castiglione del Lago