Castiglione. Azione, CiviciX ,Italia Viva “ Il Comune sostenga gli eventi natalizi e primaverili”

Azione CiviciX Italia Viva, il cosiddetto terzo polo dell’ultima competizione elettorale, valutano sterili, quindi inutili, le ultime polemiche in merito agli eventi, “luci sul trasimeno” e “festa del tulipano”. Il terzo polo pienamente legittima la consistenza dell’impegno finanziario del Comune in relazione agli eventi sopracitati.

Il Sindaco ha documentato in maniera dettagliata ed esaustiva gli impegni finanziari diretti sostenuti dell’Ente e la convenzione sottoscritta con l’associazione Eventi Castiglione del Lago e.t.s., organizzatrice di tali iniziative. Secondo Azione CiviciX e Italia Viva gli eventi hanno dato un notevole contributo all’immagine del nostro territorio giustificando appieno le azioni intraprese. Il terzo polo ritiene infatti che sia l’interrogazione che la risposta del Sindaco non hanno colto l’essenza del problema, vale a dire non hanno considerato il valore socio economico degli eventi

In Italia in modo più marcato, ma anche negli altri Paesi europei, si registra ormai un fenomeno sociale: una grande ricchezza concentrata in poche mani si contrappone alla povertà di troppi. Il problema della ripartizione della ricchezza diventa sempre più urgente. Il fenomeno però non riguarda soltanto la collocazione dei singoli cittadini, ma anche le differenze tra aree del Paese più ricche e dinamiche e quelle più disagiate. L’Umbria, e noi siamo in Umbria, rientra ormai nell’area delle regioni disagiate. A titolo indicativo la media delle pensioni è 800 euro mensili, tra le più basse del Paese. Valorizzazione del patrimonio culturale ambientale ed eventi di grande attrazione sono fattori strategici per incrementare i flussi turistici, contribuiscono a spostare ricchezza dalle aree più sviluppate verso le aree più svantaggiate. L’evento albero di natale sul lago ha dimostrato altresì che con idee originali e geniali si può trasformare una criticità in una opportunità vincente ed unica.

Il basso fondale del bacino idrico del Trasimeno ha consentito la realizzazione dell’idea, preclusa ad altri laghi di origine vulcanica del centro Italia perché troppo profondi. Così come il ventaglio delle iniziative programmate per la festa del tulipano hanno rilanciato un evento che, limitato alla sola sfilata dei carri, aveva da tempo esaurito il suo richiamo anche per i cittadini del territorio. Gli eventi originali e ben organizzati costano, se non vengono adeguatamente finanziati si riducono alla ennesima festa paesana di scarso, se non di nullo, richiamo. Quindi l’Amministrazione comunale non deve avere alcun timore non solo nel sostenere questi eventi ma anche nel classificarli come prioritari nella assegnazione dei contributi. Secondo il terzo polo il Sindaco dovrebbe investire il consiglio comunale della valutazione sul ruolo del Comune stesso, oggi limitato al solo finanziamento indiretto di una piccola parte degli eventi organizzati dall’associazione Eventi Castiglione del Lgo e.t.s. Un ruolo del Comune solo come erogatore di contributi ci sembra limitato ed in prospettiva rischioso. Limitato perché l’organizzazione degli eventi in discussione necessiterà di maggiori risorse, per far si che Castiglione del Lago sia sempre più presente dal punto di vista turistico e culturale sia in Italia che all’estero.

Il Comune dovrà quindi trovare più risorse dal proprio bilancio e farsi promotore verso gli Enti superiori per reperire ulteriori mezzi finanziari. Il consiglio comunale guarda con stima la disponibilità dei soci e dei volontari che con proprio coraggio sociale ed economico hanno intrapreso l’avventura di realizzare due eventi di carattere nazionale come Luci sul Trasimeno e Festa del Tulipano. Eventi che hanno visto la partecipazione di numerosi visitatori e l’attenzione dei media nazionali ed internazionali. Se tutto questo venisse meno per qualsivoglia ragione e gli eventi dovessero cessare nel loro svolgimento per Castiglione sarebbe una perdita non più colmabile. Noi riteniamo che in consiglio comunale dovrebbe aprirsi un confronto serio, concreto e non polemico, sul rapporto fra Comune ed associazione Eventi Castiglione del Lago e.t.s., non di parte perché ogni forza politica pur mantenendo la sua distintività, ha il dovere civico di sostenere le iniziative che possono contribuire allo sviluppo della nostra comunità. Noi valutiamo che il Comune debba far parte attiva dell’associazione eventi, adeguando statuti regolamenti e convenzioni se necessari. La decisione deve essere assunta dal consiglio comunale, che dovrebbe essere rappresentato nel direttivo dell’associazione nominando tre delegati, 2 di maggioranza ed 1 di minoranza. Tutta la città sostiene gli eventi, pertanto il consiglio comunale deve assumersi la responsabilità trasversale di affiancare e sostenere l’attività dell’associazione.

AZIONE, CIVICI X, ITALIA VIVA