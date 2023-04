Castiglione. Associazione Voce dei Cittadini “Tari , è caos e i cittadini sono stressati”

(comunicato stampa) Dopo gli arrivi delle opinabili bollette Tari arretrate a conguaglio, relative per ora agli anni 2017 e 2018, il 2017 oltre i termini di prescrizione ordinaria, i cittadini continuano ad essere tartassati dal comune per l’invio di questionari da far recapitare entro 60 giorni, con le informazioni richieste, pena l’applicazione di pesanti sanzioni.Questionari che riguardano le unità immobiliari di proprietà in relazione alla superfice di riferimento ai fini dell’applicazione della Tari.C’era proprio la necessità di stressare ulteriormente i cittadini già stressati per la chiusura della ricicleria , nel pieno della settimana Santa che precede la Pasqua?Il comune possiede tutti i mezzi di accesso sia al catasto dei fabbricati sia per verificare gli allacci delle utenze alle singole unità immobiliari per le quali è dovuta la stessa Tari.Sulla questione che riguarderebbe circa 4000 utenti , scaricare le proprie responsabilità politiche come fatto dal comune ,adducendo il danno erariale, è fuorviante.

La copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per anno solare è ad esclusivo carico degli utenti, non ci può essere per legge alcun intervento della pubblica amministrazione.Le bollette arretrate producono un extragettito rispetto al costo del servizio ripianato dalla Tari anni precedenti.Nuove entrate che dovrebbero concorrere a ridurre le aliquote dal 2017 in poi con una rimodulazione delle aliquote e conseguente ristoro.Al riguardo è stato convocato un consiglio comunale in seduta aperta, più orientato da come si evince dall’ordine del giorno ad informare sull’accaduto e dare spiegazioni che affrontare con atti deliberatori una equa gestione del problema visto il tempo ravvicinato alla scadenza del pagamento delle bollette.