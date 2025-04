Calcio. 6 aprile. “Il Punto di Luciano Moscatello”

PROMOZIONE GIRONE A

Gare di domenica 6 aprile 2025 28^ giornata:

Arna – Nuova Alba 1-1 reti: 21’ pt Baiocco (NA), 38’ st Boschetti (A);

Calzolaro – Ventinella 1-0 reti: 45’ pt Calderini;

Castel del Piano – Padule S. Marco 2-0 reti: 11’ st Montanucci, 43’ st E. Polidori (CDP)

Marra S. Feliciano – Santa Sabina 2-3 reti: 20’ pt Buzzi (MSF), 25’, 39’ pt G. Fiorindi,

40’ st Bura (SS), 51’ st Ragni (MSF);

Montone – Lama Calcio 2-1 reti: 20’ pt Bernardini (LC), 40’ st, 51’ st Muca (M);

Pontevecchio – Ponte Felcino 3-0 reti: 20’ pt D’Ambrosio, 18’ st, 48’ st De Pretis (P);

Selci Nardi – Pievese 2-0 reti: 36’ pt El Mohtarim, 6 st’ Selvaggi (SN);

Virtus Sangiustino – Casa del Diavolo 0-0

Sua ECCELLENZA la PONTEVECCHIO, complimenti a tutti (società, staff, giocatori e tifosi), per la vittoria del campionato di Promozione girone A. Con due gare d’anticipo festeggia il ritorno nella categoria superiore battendo con un secco 3-0 il malcapitato Ponte Felcino grazie alla rete di D’Ambrosio nel primo tempo ed alla doppietta di De Pretis nella ripresa.

La Nuova Alba non va oltre il pari nella gara che la vedeva opposta al fanalino di coda Arna al vantaggio ospite di Baiocco risponde Boschetti per gli arancioneri di mister Borgo.

Subito dietro troviamo il santa Sabina di mister Talli e del ds Chiocci che va a prendersi bottino pieno a Marra San Feliciano, gara frizzante fino alla fine, al vantaggio dei lacustri di Buzzi rispondono gli ospiti con la doppietta di Gabriele Fiorindi e Bura che rendono vano il gol di Ragni in pieno recupero.

Il Castel del Piano supera il Padule San Marco e lo raggiunge al quarto posto 2-0 con le reti di Montanucci e Enrico Polidori.

Classico 0-0 di fine stagione tra Virtus Sangiustino e Casa del Diavolo (meglio due feriti che un morto).

Per la salvezza diretta importante la vittoria del Calzolaro che si prende l’intera posta contro il Ventinella grazie alla rete di Calderini. Stesso dicasi per il Montone contro l’altra delusa del campionato Lama Calcio prima subisce la rete di Bernardini poi nel finale di gara la doppietta di Klesti Muca si aggiudica tre punti che valgono triplo.

Vittoria di spessore (in chiave salvezza) del Selci Nardi prima El Mohtarim poi Selvaggi costringono alla resa una Pievese che si è presentata ad una delle gare più importanti della stagione un po’ scarica o forse con la paura di perdere.

Miglior attacco 60 reti fatte (Santa sabina)

Miglior difesa 15 reti subite (Nuova Alba, Pontevecchio)

Miglior differenza reti + 44 (Pontevecchio)

Peggior difesa 57 reti subite (Selci Nardi)

Peggior attacco 17 reti fatte (Arna)

Peggior differenza reti – 27 (Arna)

Maggior numero di vittorie 22 (Pontevecchio)

Maggior numero di sconfitte 16 (Arna, Selci Nardi)

Maggior numero di pareggi 14 (Marra San Feliciano)

Minor numero di vittorie 3 (Arna, Lama Calcio, Ponte Felcino)

Minor numero di sconfitte 2 (Pontevecchio)

Prossimo turno, domenica 27 aprile 2025 29^ giornata:

Calzolaro – Arna

Casa del Diavolo – Castel del Piano

Lama Calcio – Marra S. Feliciano

Nuova Alba – Pontevecchio

Padule S. Marco – Selci Nardi

Pievese – Santa Sabina

Ponte Felcino – Montone

Ventinella – Virtus Sangiustino

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Gare di domenica 6 aprile 2025 26^ giornata:

Fontignano – Sangiustino 1-1 reti: 3’ st Scaccioni (S), 6’ st Testa (F);

Grifo Tezio – Tiberis 1-2 reti: 5’ pt Arcelli, 20’pt Xhafa (T), ………… (GT);

J.Ram.Colombella – Junior C. Magione 3-4 reti: 16’pt Ferranti, 22’pt Claudiani, 32’pt Mercadante,

7’ st, 8’st Ragni, 36’ st, 43’ st Mattiello (JCM);

Pol. Moiano – P.D.Bosco Gubbio 3-1 reti: 17’ pt Sorrentino (PM), 36’ pt Procacci (PDBG),

43’ pt Boldrini rig., 5’st Canuti (PM);

Ponte d’Assi – Branca Calcio 0-0

Real Padule – Promano 1-3 reti: 25’ st Ligi, 27’ st Laziz (P), 35’ st Cacciamani (RP),

45’ st Adijli (P);

Sulpizia – Luca Rosi Ramaz. 3-0 reti: 26’ pt Ahmeti, 30’ st Santoro, 34’ st Vischi (S);

Riposa: Pò Bandino

In testa tutto invariato vincono le due battistrada la Tiberis a domicilio della Grifo Tezio al 20’ del pt erano già in doppio vantaggio grazie alle reti di bomber Arcelli e Xhafa.

Sempre in trasferta a Padule il successo del Promano succede tutto nel secondo tempo Ligi e Laziz in tre minuti accorcia Cacciamani ma Adijili la chiude sul gong.

La Pol. Moiano impegna in casa con la Pol. Don Bosco Gubbio non sbaglia e rimane in scia delle due lepri Sorrentino sigla in vantaggio rossoblù pareggia Procacci e prima della chiusura della prima frazione Boldrini riporta in vantaggio i locali trasformando un penalty, alla ripresa Canuti la fissa sul doppio vantaggio con un eurogol.

Anche il Sulpizia vince la sfida odierna contro il Luca Rosi Ramazzano Ahmeti, Santoro e Vischi fanno 3-0 per i ragazzi di Loddi.

Fontignano e Sangiustino fanno 1-1 a Scaccioni risponde Testa, 0-0 tra Ponte d’Assi e Branca.

Ricca di emozioni e reti la gara tra Junior Ramazzano Colombella e Junior Carpine Magione i locali partono forte e fanno 3-0 il primo tempo Ferranti, Claudiani e Mercadante nella ripresa il thè caldo riporta il Magione in campo con tutt’altro piglio e con le doppiette di Ragni e Mattiello la vanno a ribaltare e cullano la speranza di riagganciare il treno dei play-off.

Domenica 13 aprile la seconda categoria non si ferma è l’unica categoria dilettantistica a scendere in campo in Umbria, si disputerà la 27° giornata, non è previsto nessuno scontro fraticida.

Miglior attacco 48 reti realizzate (Promano)

Miglior difesa 11 reti subite (Pol. Moiano)

Miglior differenza reti + 29 (Promano)

Peggior difesa 49 reti subite (Luca Rosi Ramazzano)

Peggior attacco 21 reti fatte (Branca Calcio)

Peggior differenza reti – 22 (Luca Rosi Ramazzano)

Maggior numero di vittorie 16 (Promano)

Maggior numero di sconfitte 16 (Grifo Tezio)

Maggior numero di pareggi 12 (Branca Calcio)

Minor numero di vittorie 2 (Branca Calcio)

Minor numero di sconfitte 2 (Pol Moiano)

Prossimo turno, domenica 13 aprile 2025 27^ giornata:

Branca Calcio – Real Padule

Junior C. Magione – Pol. Moiano

Pò Bandino – Grifo Tezio

P.D.Bosco Gubbio – Ponte d’Assi

Promano – Fontignano

Sangiustino – Sulpizia

Tiberis – J.Ram.Colombella

Riposa: Luca Rosi Ramazzano