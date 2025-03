Calcio. 16 marzo. “Il Punto di Luciano Moscatello”

PROMOZIONE GIRONE A

Gare di domenica 16 marzo 2025 25^ giornata:

Casa del Diavolo – Calzolaro 1-2 reti: 39′ pt Berrettoni, 31′ st Scarselli (CAL),

38′ st Barlozzi

Lama Calcio – Arna 1-1 reti: 8′ pt Hoti (A), 24′ st Guerri (LC)

Marra S. Feliciano – Castel del Piano 1-1 reti: 15′ st Aut. (MSF), 21′ st Polidori E. (CDP),

Padule S. Marco – Ventinella 2-1 reti: 22′ pt Bocciarelli (V), 25′ st Cambiotti,

35′ st L. Giacometti (PSM);

Pievese – V. Sangiustino 0-0

Ponte Felcino – Nuova Alba 0-2 reti: 19′ st Tempesta, 25′ st Antognoni rig. (NA);

Santa Sabina – Pontevecchio 0-1 reti: 41′ pt D’Ambrosio (P);

Selci Nardi – Montone 2-1 reti: 43′ pt Cenciarelli, 2′ st Mariucci (SN),

9′ st Benedetti rig. (M);

La Pontevecchio sbanca Santa Sabina e vola verso l’Eccellenza. La rete di D’Ambrosio in chiusura di prima frazione vale 3 punti importantissimi contro un Santa Sabina che sul terreno amico subisce la prima sconfitta stagionale (11 vittorie ed 1 pareggio prima di oggi).

La Nuova Alba tiene il passo andando a vincere a Ponte Felcino e allungando sulla quinta (Castel del Piano) che ora si trova a -11, quest’ultimo torna dalle rive del Lago (Marra San Feliciano) con un punticino.

Il Padule San Marco prima va sotto Bocciarelli porta in vantaggio il Ventinella poi nonostante l’inferiorità numerica la riporta in pari Cambiotti e va a vincerla con L. Giacometti guadagnando la terza posizione in solitaria vista la contemporanea sconfitta del Santa Sabina.

In coda ancora tutto in ballo la squadra del momento è il Calzolaro (11 punti nelle ultime 5 gare) la squadra di mister Missaglia va a prendersi tre punti d’oro a Casa del Diavolo e si porta a 25 punti.

La Pievese esce dal confronto con la Virtus Sangiustino con un solo punto nonostante una buona prova ed un Sauta in ottima forma. Termina in parità anche Lama Calcio – Arna 1-1 grazie alle marcature di Hoti per gli ospiti e di Guerri per i bianconeri di mister Vicarelli, un punto che serve poco ad entrambe le squadre.

Colpo grosso del Selci Nardi che nell’anticipo di sabato si rende protagonista di un’ottima prova conquista tre punti pesantissimi e risucchia il Montone (avversario di turno) nel gruppo play-out.

Facendo Il punto della situazione diventa appassionante l’ultimo sesto di campionato. Mancano infatti 5 gare e saranno divise in due mini-serie la prima di tre gare 26^,27^ e 28^ che si disputeranno rispettivamente il 23 marzo, il 30 marzo ed il 6 aprile poi una lunga sosta (3 settimane) per giocarsi le ultime speranze (seconda mini-serie), domenica 27 aprile (29^) e domenica 4 maggio (30^).

Al momento solo Virtus Sangiustino, Ventinella e Marra San Feliciano sembrano fuori dai giochi, per il resto tutte dovranno sudare per raggiungere i propri obiettivi.

Classifica marcatori:

18 reti: Polidori Enrico (1989) (4 rig.) (Castel del Piano)

Vazzana Leonardo (1992) (1 rig.) (Santa Sabina)

16 reti: Gramaccia Stefano (1987) (Pontevecchio)

15 reti: Benedetti Federico (2001) (4 rig.) (Montone)

13 reti: Braccalenti Ettore (1994) (1 rig.) (Virtus Sangiustino)

11 reti: Menichini Mattia (1981) (3 rig.) (Marra San Feliciano)

Tempesta Mirco (2004) (Nuova Alba)

10 reti: Farruku Xhesian (1997) (Santa Sabina)

Prossimo turno, domenica 23 marzo 2025 26^ giornata:

Arna – Casa del Diavolo 0-0

Calzolaro – Marra S. Feliciano 0-0

Castel del Piano – Lama Calcio 0-0

Montone – Pievese 0-0

Pontevecchio – Padule S. Marco 0-0

Selci Nardi – Santa Sabina 0-0

Virtus Sangiustino – Ponte Felcino 0-0

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Gare di domenica 16 marzo 2025 23^ giornata:

Branca Calcio – Grifo Tezio 2-2 reti: 13′ st Codignoni (BC), 30′ st Coulibaly (GT),

32′ st Lisarelli (BC), 36′ st Coulibaly (GT);

Junior C. Magione – Tiberis 0-1 reti: 2′ pt Arcelli rig. (T);

Luca Rosi Ram. – Ponte d’Assi 1-1 reti: 20′ pt Esseniobon (LRR), 40′ pt Pierotti (PDA);

P.D.Bosco Gubbio – Pò Bandino 2-1 reti: 20′ st Ceccacci, 24′ st Lilli (PDBG),

45′ st Ascione (PB);

Promano – J. R. Colombella 2-0 reti: 40′ pt Laziz, 5′ st Farinelli (P);

Sangiustino – Pol. Moiano 0-3 reti: 10′ pt rig., 16′ st rig. Boldrini, 35′ st Mencarelli (PL);

Sulpizia – Real Padule 3-2 reti: 10 pt Cacciamani (RP), 41′ pt Aut. (S), 15′ st Scavizzi (RP), 26′ st Tounza, 43′ st Farinelli (S);

Riposa: Fontignano

Il Promano comanda, vince la sfida interna grazie alle reti di Laziz e Farinelli e si mantiene a + 3 dalla Tiberis, quest’ultima grazie alla 15^ rete del suo bomber Jacopo Arcelli vince sul campo della Junior Carpine Magione e si mantiene in scia della battistrada.

Il Sulpizia suda le proverbiali sette camicie ma in chiusura di gara riesce a fare bottino pieno dopo essere stata sotto per due volte, al vantaggio ospite di Cacciamani risponde risponde in chiusura di tempo la squadra di casa che la pareggia con un autorete di Tomassini, ospiti di nuovo avanti con Scavizzi poi Tounza e Farinelli regalano i tre punti ai ragazzi di mister Loddi.

Altro passo falso del Po’ Bandino che esce sconfitto dal Beniamino Ubaldi di Gubbio (Pol. Don Bosco), succede tutto nella seconda frazione, al doppio vantaggio ospite 20’ st Ceccacci e 24’ st Lilli, risponde Ascione al 45’ st ed ora i biancoverdi del presidente Anselmi perdono la 4^ posizione ora occupata dai cugini della Pol. Moiano che grazie al successo esterno contro il Sangiustino doppio Boldrini 10’ pt e 16’ st entrambi su calcio di rigore, la chiude D. Mencarelli al 35’ st.

La giornata si chiude con 2 pareggi, quello tra Branca Calcio e Grifo Tezio un 2-2 con i padroni di casa sempre avanti ma poi ripresi da un Coulibaly in giornata di grazia, ed infine 1-1 tra Luca Rosi Ramazzano e Ponte d’Assi al vantaggio locale di Esseniobon risponde Pierotti per gli ospiti.

A parte la fuga del Promano che oltre ai tre punti di vantaggio ha dalla sua anche il fatto di aver già riposato in questo finale di stagione sarà molto interessante la lotta per il piazzamento finale che determinerà la griglia dei play-off

Classifica marcatori:

15 reti: Biscaro Parrini Matteo (1984) (5 rig.) (Po’ Bandino)

Arcelli Jacopo (1989) (3 rig.) (Tiberis 1914)

14 reti: Adjili Mohamed Lamine (1997) (Promano)

10 reti: Islami Sabjon (1994) (Fontignano)

9 reti: Claudiani Francesco (2005) (Junior Ram. Colombella)

Codignoni Andrea (Branca Calcio)

8 reti: Santoro Tommaso (2000) (3 rig.) (Sulpizia)

Cerboni Leonardo (1999) (1 rig.) (Sangiustino)

Essienebon Victor Udo (1997) (Luca Rosi Ramazzano)

Prossimo turno, domenica 23 marzo 2025 24^ giornata:

Fontignano – Sulpizia 0-0

Grifo Tezio – P.D.Bosco Gubbio 0-0

J.Ram.Colombella – Branca Calcio 0-0

Pol. Moiano – Promano 0-0

Pò Bandino – Junior C. Magione 0-0

Ponte d’Assi – Sangiustino 0-0

Real Padule – Luca Rosi Ramaz. 0-0

Riposa: Tiberis