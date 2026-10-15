Brancaleoni “Mozione per celebrare Gino Bartali, la sua presenza e la sua meritoria azione a Castiglione del Lago”

Gino Bartali cittadino di Castiglione del Lago da cui partiva per salvare Ebrei, una storia che in pochi sanno.

Mio padre Diego, mi raccontava di aver conosciuto e lavorato con Gino Bartali detto “Ginaccio” all’aeroporto di Castiglione del Lago. Lui lavorava per la SAI Ambrosini, alla manutenzione meccanica degli aerei, e Bartali, lavorava e si allenava ogni giorno. Faceva le due scalate di accesso a Castiglione, da Fontivegge a Via Belvedere e quella per arrivare al Rondò, in bicicletta sia in salita che in discesa.

Infatti. fra il settembre 1943 e il giugno 1944, periodo bellico, fu costretto a lavorare come riparatore di ruote di biciclette e indossata la divisa della Guardia Nazionale Repubblicana, ufficialmente come Aviere, all’interno dell’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago, dove era alloggiato. Ma tutti lo riconoscevano, anche la Milizia che sorvegliava le strade.

Bartali, in quel periodo, si adoperò in favore dei rifugiati ebrei come membro dell’organizzazione clandestina DELASEM, compiendo numerosi viaggi in bicicletta dalla stazione di Terontola-Cortona fino ad Assisi, trasportando documenti e foto-tessere nascosti nei tubi del telaio della bicicletta presso una stamperia segreta di Assisi.

Visto il permesso di potersi allenare in bicicletta si recava spesso anche a Firenze, dove si incontrava segretamente con l’arcivescovo poi nominato Cardinale, Elia Angelo Della Costa, che gli affidava documenti da falsificare per salvare ebrei rifugiati e nascosti nel Convento di San Francesco in Assisi, idonei per la fuga.

Infatti nel 2006 il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi gli conferì la medaglia d’oro al merito civile per avere contribuito al salvataggio di «circa 800 cittadini ebrei». Israele ha inoltre riconosciuto il suo impegno e nel 2013, l’organizzazione Yad Vashem, ha assegnato a Gino Bartali il titolo di “Giusto tra le Nazioni”.

Poi ricercato dalla polizia, sfollò a Città di Castello, dove rimase cinque mesi, nascosto da parenti e amici.

Ripresa la carriera nel 1945, Bartali, con i colori della S.S. Tempora di Bettolle, tornò poi vincere nel dopoguerra il terzo giro d’Italia

Terontola quest’anno ha voluto ricordare Gino Bartali, giusto tra i giusti, con una pubblica manifestazione sul binario uno della Stazione ferroviaria. Bartali infatti, nel periodo ricordato, ritornando a Castiglione del Lago entrava all’interno della stazione di Terontola, e mentre stava per partire il treno per Assisi e consegnava ad un suo complice, anche lui militante dell’Azione Cattolica, i documenti dell’arcivescovo per recapitarli ai frati di Assisi.

Per ricordare questo Eroe, chiedo che venga installata una targa ricordo, fuori dall’Aeroporto Eleuteri, ricordano la figura di Gino Bartali, che si spese anche a rischio della sua libertà e della vita, come salvatore di vite umane. Chiedo anche Il conferimento della Cittadinanza Onoraria, invitando la nipote Gioia Bartali e chiedere alla Regione Umbria l’arrivo di una tappa di uno dei prossimi giri d’Italia, o la partenza di una tappa per ricordare questo Campione e la sua Missione Umanitaria, che lo hanno reso ancora più Campione.

La manifestazione andrebbe organizzata facendo partecipare tutti gli alunni delle scuole del territorio, autorità civili e militari.

Paolo Brancaleoni